معهد بحوث التناسليات الحيوانية ينظم 6 قوافل بيطرية مجانية في أسوان

نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية برئاسة الدكتور محمد حجازي، بالقائم أعمال مدير المعهد، وبمشاركة لجنة من الباحثين بمعاهد الثروة الحيوانية بالمركز ومديرية الطب البيطري بأسوان، 6 قوافل بيطرية إلى قرى حياة كريمة بمحافظة أسوان، وتستمر لمدة 6 أيام في الفترة من 27 نوفمبر إلى 2 ديسمبر المقبل.

فحص 1276 رأس ماشية بقرى أسوان في يومين

وقد زارت القافلة قرى «الملقطة وقرية الكرامة في وادي النقرة» يومي السبت والأحد 27 و28 ديسمبر 2021، وبلغ إجمالي الأعداد التي تم فحصها بالقريتين 1276 رأس ماشية، وتقديم العلاج المجاني ضد الطفيليات الداخلية والخارجية والكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع.

ولاقت القافلة إقبالا كبيرا من الأهالي، وقدموا الشكر لوزارة الزراعة على الخدمات المقدمة، ووجدت أيضا تعاونا كبيرا من الأطباء بمديرية الطب البيطري.