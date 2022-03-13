سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 13-3-2022 في مصر

تساؤلات عديدة تدور في ذهن الكثيرين حول ما سيحدث للمعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة، فبين اللحظة والأخرى، قد ترتفع أو تنخفض أسعار الذهب في محلات الصاغة وأسواق المال، خصوصا بعد تصاعد الأزمة بين روسييا وأوكرانيا، والتي بدأت منذ إعلان الحرب على أوكرانيا، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى قيمة تتخطى حاجز الـ 1000 جنيه، ليبحث المواطنين كثيرا عن أسعار الذهب في الصاغة المصرية، خصوصا سعر جرام الذهب عيار 21، لأنه الأكثر طلبا في السوق المصري.

واهتماما بما يحرص المواطنين على البحث عنه باستمرار، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية وأسواق المال، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الأحد الموافق 13 مارس، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم لقيمة وسعر يتراوح بين 1003 جنيهات و1008 جنيهات، بعد أن وصل سعره مسبقا إلى 1115 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، قيمة تتراوح بين 878 جنيها و882 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم، قيمة تتراوح بين 753 جنيها و756 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب، اليوم، ليصل إلى قيمة تتراوح بين 7024 جنيها و7056 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في الصاغة المصرية

فيما بلغ سعر كيلو الذهب اليوم بين 1003429 و1008000 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال

وانخفضت أيضا أسعار الذهب في أسواق المال، اليوم، ليسجل سعر الجرام قيمة تصل إلى 63.94 دولار، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 56.5 دولار، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 48.4 دولار.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 7032 جنيها أي ما يعادل نحو 448.39 دولار، كما سجل سعر كيلو الذهب 1.004.573 جنيه، ما يعادل 64.055 دولار.