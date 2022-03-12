توقف حركة الصيد بمواني مطروح لسوء الأحوال الجوية

توقف العمل في جميع مواني محافظة مطروح، بسبب استمرار سوء الأحوال الجوية على مختلف الأنحاء، نتيجة نوة «الحسوم» التى تضرب البلاد وتؤثر على البحر، من انخفاض درجات الحرارة، وارتفاع نسبة الرطوبة، وسقوط الأمطار.

أجواء باردة على مدار أسبوع

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس اليوم، وانتشار الأجواء الباردة على مختلف الأنحاء ومنها مطروح وانخفاض في درجات الحرارة علي ليسود طقس شتوي بارد علي السواحل الشمالية مائل للبرودة على القاهرة نهارا وشديد البرودة ليلا، كما يستمر نشاط الرياح مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس وتسبب اضطراب في حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر حيث تتجاوز الأمواج ارتفاعها لتصل إلى 3 أمتار.

كما تستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وذلك لتمركز مرتفع جوي على جنوب أوروبا بقيم ضغطية مرتفعة، ما يدفع كتلة هوائية باردة تؤثرعلى شمال أفريقيا، ومنها شمال البلاد والمناطق الساحلية بشكل أكبر.

وحذرت هيئة الأرصاد المواطنين من الانخداع في التغير السريع في درجات الحرارة خلال هذه الفترة، وعدم تخفيف الملابس خاصة فترات الليلية والساعات المبكرة.

توقف حركة الصيد في مطروح

وأكد منصور الفردي رئيس جمعية الصيادين في مطروح لـ«الوطن»، عدم خروج تصاريح صيد للصيادين وتوقف المراكب عن الصيد في جميع المواني، بسبب عدم استقرار حالة البحر وارتفاع المد والجز والتقلبات الجوية، وذلك للحفاظ على أروح الصيادين، لحين تحسن الأحوال الجوية واستقرارها بعد نوة «الحسوم» والتي تستمر 9 أيام من بدايتها.