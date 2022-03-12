أسعار قمر الدين والياميش في شهر رمضان 2022.. تبدأ من 12 جنيهًا

ضخت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من أنواع قمر الدين والياميش لشهر رمضان 2022، وذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين من السلع الرمضانية الأساسية، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان الكريم 2022.

أنواع وأسعار قمر الدين في رمضان 2022

وتضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية، 5 أنواع من قمر الدين في فروع المجمعات الاستهلاكية، حيث تتراوح أسعار قمر الدين في منافذ التموين، بين 12 جنيهًا و35 جنيه، كالتالي:

1 - قمر الدين مصري نوران بسعر 12 جنيهًا.

2 - قمر الدين فريش بسعر 28 جنيهًا.

3 - قمر الدين خلود بسعر 30 جنيهًا.

4 - قمر الدين صباح الشام بسعر 32 جنيهًا.

5 - قمر الدين الشلال بسعر 35 جنيهًا.

أنواع وأسعار الياميش في المجمعات الاستهلاكية

وتتعدد أنواع الياميش الذي تضخه الوزارة، مع تعدد سعره كالتالي:

** عين جمل قلب 250 جرامًا بسعر 50 جنيهًا.

** لوز قلب أمريكي 250 جرامًا بسعر 45 جنيهًا.

** بندق قلب تركي 250 جرامًا بسعر 40 جنيهًا.

** فول سوداني مقشر 500 جرام 21 جنيهًا.

** فستق حصى 250 جرامًا بسعر 65 جنيهًا.

** زبيب إيراني 500 جرام بسعر 45 جنيهًا.

** زبيب مصر الإسراء 500 جرام بسعر 30 جنيهًا.

** زبيب اسبريو 500 جرام بسعر 30 جنيهًا.

** تمر هندي 300 جرام بسعر 25 جنيهًا.

** جوز هند نصف دسم 500 جرام بسعر 30 جنيهًا.

فيما أكدت مصادر في وزارة التموين، أنها ستقر تخفيضا على قائمة الأسعار السابقة لسلع الياميش وقمر الدين، خلال فعاليات معرض «أهلا رمضان 2022»، والمقرر انطلاقه أيام 15 و16 و17 في المحافظات، ويوم 24 مارس المقبل في القاهرة في أرض المعارض بمدينة نصر حتى يوم 1 أبريل المقبل.