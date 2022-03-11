6 سلع غذائية تستقر أسعارها حتى نهاية شهر رمضان بدون زيادة

اتخذت الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة، قرارًا بحظر تصدير 6 سلع غذائية لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة منها لخفض الأسعار واستقرارها خلال الفترة المقبلة مع قرب قدوم شهر رمضان المبارك.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، أبرز السلع الغذائية التي سيُمنع تصديرها للخارج لمدة 3 أشهر، مع توقعات باستقرار أسعارها وتواجدها بوفرة في الأسواق بعد صدور هذا القرار.

سلع غذائية يحظر تصديرها

نشرت وزارة التجارة والصناعة بيانًا لها عن أبرز السلع الغذائية التي سيمنع تصديرها وهي: «الفول والحصى والمدشوش، والعدس، والمكرونة، والقمح، والدقيق بجميع أنواعه».

ويأتي هذا القرار، وفق بيان الغرف التجارية كخطوة مهمة للحد من الغلاء الفاحش، الذي يمارسه بعض محتكري السلع والمنتجات الفترة الحالية بداعي اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشددين على ضرورة عمل الحكومة على زيادة دعم السلع الغذائية بما فيها التموينية، وزيادة دعم المساعدات النقدية والعينية المقدمة للأسر الفقيرة وأهالينا في الريف والقرى، بالإضافة إلى ضخ مزيد من السلع في الأسواق.

وطالب بيان الغرف التجارية، بتشديد الرقابة على التجار، ومقاومة الاحتكارات بشدة بما فيها احتكار المؤسسات الرسمية، والأهم الاهتمام بقطاع الزراعة وإنتاج الحبوب خاصة القمح والذرة والأرز والشعير.

كيفية تقديم شكوى غلاء الأسعار

يمكن تقديم شكوى تجاه بعض التجار الذين يقومون برفع الأسعار أو احتكار السلع المختلفة عن طريق الدخول عبر الموقع الرسمي لبوابة الشكاوى الحكومية، وبعدها يتم إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم للشكوى، ثم إدخال تفاصيل الشكوى المراد إدخالها بكافة التفاصيل بالعنوان واسم التاجر وموقعه وما يحتكره من سلع أو منتجات لكي يتم اتخاذ الإجراءات القانوية ضده والمساهمة في منعه عن تلك الأفعال.

وقال يحيى كاسب رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة إلى «الوطن» إن مصير السلع التي تم إيقاف تصديرها هو الاستقرار، لأنها ستخلق توازنا سعريا بعدما ارتفعت اسعار تلك السلع من بلد المنشأ.

وأضاف أن هذه السلع وعقب القرار، استقرت أسعارها في السوق المحلي بدون زيادة، مشيرًا إلى أن التجار يقللون هوامش ربحهم لبيع ما لديهم من سلع بدعوى أن ارتفاع السعر يقلل الشراء ويزيد من الركود والكساد.