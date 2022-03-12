الصحة: تكشف سبب ارتفاع معدلات الشفاء في الموجة الخامسة لفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان وجود وفرة فى لقاحات كورونا تكفي لتطعيم 40 مليون مواطن، مشيرة إلى توسع عملية التطعيم بالتركيز على زيادة مراكز تلقي اللقاح، لتحقيق المستهدف بنهاية العام الجاري، بتطعيم 70% من المواطنين.

وذكرت تقارير رسمية صادرة عن الوزارة أن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا وصل إلى مليون و462.500 مواطن.

لقاحات كورونا فى مصر

وقالت الوزارة إن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة الكاملة وصل إلى 30.867.282 مواطن، وعدد الحاصلين على الجرعة الأولى وصل إلى 41.541.608، مناشدة المواطنين بضرورة الحصول على اللقاحات بسبب دورها في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن اللقاحات ساعدت على تخفيف شدة أعراض الفيروس وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلاً من كونها شديدة الخطورة، مشيرة إلى أن الحفاظ على فئة أصحاب الأمراض المزمنة من خطر الوفاة، يتطلب الحصول على الجرعة التنشيطية، خاصة مع التسهيلات التى تقدمها الوزارة فى إمكانية الحصول على اللقاح من أى مركز لتلقي لقاح كورونا.

ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا

وكشفت الوزارة عن ارتفاع معدلات الشفاء فى الموجة الخامسة للفيروس داخل مستشفيات العزل الصحي والمنازل، مؤكدة استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.

وطالبت المواطنين باستمرار متابعة الوزارة من خلال الخط الساخن، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى للاطلاع على كافة مستجدات الفيروس، وتلقي كافة الاستفسارات والإجابة عليها من مصادرها الرسمية.