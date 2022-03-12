خطوات ملء الاستمارة الموحدة للطلاب المصريين بأوكرانيا.. ننشر الرابط

ناشدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، الطلاب المصريين فى أوكرانيا، بسرعة التسجيل على رابط الاستمارة الموحدة، كي يتمكنوا من استكمال دراستهم داخل مصر، وذلك في إطار حرص القيادة السياسية، على توفيق أوضاع الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، والراغبين في استكمال دراستهم بمصر.

استقبال أوراق الطلاب بداية من الاثنين المقبل 14 مارس

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، في بيان، إلى استقبال أوراق الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، بداية من الاثنين المقبل 14 مارس، بمقر الوزارة في منطقة المهندسين، 96 شارع أحمد عرابي الدور العاشر.

ونوهت وزيرة الهجرة، بأن استقبال الأوراق، سيكون من الطلاب المصريين الذين قاموا بالتسجيل عبرالروابط المعلنة مسبقًا من جانب وزارتيّ الهجرة والتعليم العالي، على الرابط الخاص باستمارة التسجيل الموحدة للطلاب الدارسين في أوكرانيا: https://forms.gle/4nYrQMhja4gMYotT8

وأشارت إلى أن أكثر من 2000 طالب، قاموا بالتسجيل عبر رابط الاستمارة الموحدة، وتم موافاة وزارة التعليم العالي بكافة البيانات، ويتم التنسيق مع وزير التعليم العالي في هذا الشأن.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات التسجيل في الاستمارة الموحدة، والأوراق المطلوبة للتقدم، وفقا لما صدر عن وزراة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

خطوات التسجيل فى الاستمارة الموحدة

1- الدخول على رابط الاستمارة الموحدة، من خلال هذا الرابط «https://forms.gle/4nYrQMhja4gMYotT8».

2- تشمل الاستمارة الموحدة التفاصيل الخاصة بالطلاب، والتي تتمثل في:

- السنة الدراسية.

- التخصص.

- مكان الإقامة.

3- الاهتمام بدقة البيانات المقدمة.

خطوات تقديم الأوراق للالتحاق بالجامعات المصرية

1- إحضار كافة الأوراق الثبوتية.

2- إحضار جواز سفر مسجل عليه الإقامة في أوكرانيا قبل 24 فبراير 2022.

3- إثبات قيد في السنة الدراسية والتخصص بالجامعات الأوكرانية.

4- تسليم وفحص الأوراق سيتم بحضور مندوب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك يوميا «ما عدا يوميّ الجمعة والسبت» لمدة أسبوعين، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا يوميا.