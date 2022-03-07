1900 مصري من الدارسين بأوكرانيا سجل على الاستمارة الموحدة لـ«الهجرة»

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وصول عدد الطلاب الدارسين في أوكرانيا، الذين سجلوا حتى الآن على الاستمارة التي خصصتها وزارة الهجرة لهم، وصل إلى 1900 طالب، كما أنّ الوزارة تتابع آخر المستجدات وتطمئن على أوضاع أبناء الجالية المصرية هناك، في ضوء تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.

استمارة تسجيل موحدة للمصريين الدارسين بأوكرانيا

وأوضحت الوزارة في بيان عنها، أنّ طرح الاستمارة جاء في إطار المتابعة المستمرة لموقف أبنائنا في أوكرانيا، بالتعاون مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن مطالب الطلاب والمقيمين في محافظات مختلفة.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أنّ الاستمارة تضم تفاصيل السنة الدراسية والتخصص والمدينة التي يقيم فيها في أوكرانيا، وتسجيل ما إذا كان الطالب يملك إثبات قيد من الكلية أم لا، مشيرة إلى أهمية سرعة استيفائها لجميع الدارسين في أوكرانيا، والاهتمام بدقة البيانات التي سيتم إدخالها في الاستمارة، إذ إنّها متاحة الآن عبر رابط التسجيل: ‏https://forms.gle/4nYrQMhja4gMYotT8

الحفاظ على حياة الطلاب أولوية لـ«الهجرة»

وأكدت وزيرة الهجرة، أنّ الحفاظ على حياة الطلبة له الأولوية القصوى، مؤكدة متابعة القيادة السياسية بصورة يومية للمستجدات وإصدار تكليفات بدراسة موقف الطلاب المصريين لبحث جميع البدائل المتاحة للحفاظ على المستقبل الدراسي لأبنائنا، في ضوء ما تشهده أوكرانيا من تطورات الأحداث الجارية.

وشددت الوزيرة على أنّ الدولة المصرية لا تدخر جهدًا تجاه أبنائها في أوكرانيا، وتعمل على قدم وساق لتقديم كل الدعم لهم لتجاوز الأزمة الراهنة وعودتهم إلى أرض الوطن.