افتتاح معرض منتجات خريجات التدريب بأسوان وتسليم 12 «ماكينة أوفر»

واصل محمد سعفان وزير القوى العاملة، جولته بمحافظة أسوان، في إطار مبادرة «حياة كريمة»، وافتتح مبادرة «مهني ابتكر.. أسوان الجميلة بلدي وافتخر»، بقاعة المؤتمرات بشركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، ومحمد حسنين رضوان العضو المنتدب للشركة، ومحمد عبدالوهاب مدير مديرية القوى العاملة بأسوان.

معرض دائم لخريجي مركز التدريب والوحدة المتنقلة

وافتتح الوزير بمعرض منتجات خريجي مركز التدريب الثابت بالمحمودية والوحدة المتنقلة التابعة للمديرية، ويضم ملابس جاهزة، ومنتجات، وحرف يدوية، مشيدا بجودة المنتجات ودقة صناعتها، واستمع لشرح من مسؤولة التدريب بالمركز عن طبيعة المنتجات، ووجه بأهمية الاهتمام بمرحلة ما بعد الإنتاج، وكيفية تسويق المنتجات بالمعارض، وطلبت إحدى المتدربات أن تقوم المحافظة بتوفير معرض دائم لهم، واستجاب على الفور العضو المنتدب لشركة «كيما»، وأعلن أنه سيقيم معرضاً دائماً لخريجي مركز التدريب والوحدة المتنقلة داخل الشركة.

وقدم «سعفان» الشكر لشركة «كيما» على هذه الاستضافة، ولجميع العاملين بها على ما يقدمونه من جهد وعطاء لمصر في هذه المرحلة.

وقام الوزير بتسليم، 12 ماكينة أوفر، وتوب قماش مع كل ماكينة، فضلا عن تسليم 120 منتجا من مخرجات مركز التدريب المهني والوحدة المتنقلة لمتضرري السيول من أهالي الشلال، استكمالا لمبادرة دعم متضرري السيول.

تجهيز خمس وحدات تدريب متنقلة

وقال وزير القوى العاملة، إن سياسية الوزارة حاليا تسعى للاهتمام بمنظومة الإنتاج بشكل كامل على مستوى العامل وصاحب العمل وبيئة العمل والمنشآت الاقتصادية، في إطار الاهتمام بالإنتاج والاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الوزارة تعكف حاليا على تجهيز خمس وحدات تدريب متنقلة تمهيدا لإطلاقها بالقرى والنجوع بالمحافظات، على مهن جديدة لصيانة الحاسب الآلي والمحمول والدش.

وأكد الوزير أنه بذلك سيصبح عدد وحدات التدريب المتنقلة 32 وحدة تغطي جميع محافظات الجمهورية لتنفيذ دورات تدريبية مجانية بدون أي مقابل في القرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشار «سعفان» إلى أن إنشاء هذه الوحدات وتطويرها جاء بعد أن وجدنا أن هناك إقبالا بيسطا على المراكز الثابتة، فقمنا بعمل فكرة مختلفة وهي خلق وحدات تدريب متنقلة تدخل القرى والنجوع وتوفر مشقة الانتقال على العمال خاصة المتدربات، مقدما الشكر للمرأة المصرية بشكل عام والأسوانية بشكل خاص، على إقبالهن الشديد على تعلم الحرف خاصة التفصيل والخياطة، لافتا إلى أن نسبة المتدربات من هذه الوحدات تصل إلى 80 %.

وقال وزير القوى العاملة، إن نشر وحدات التدريب المتنقلة يأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير وتحديث منظومة التدريب المهني في إطار مبادرة «مهنتك مستقبلك» في قرى ونجوع مصر، التي تهدف إلى الوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتقديم فرص تدريبية للشباب والسيدات على المهن التي يحتاجونها بالشكل الذي يضيف إضافة لائقة إلى منظومة التدريب في مصر لتأهيل الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل.

وأوضح «سعفان» أنه خلال الثلاثة أشهر المقبلة، سيجري استكمال كل الاحتياجات المطلوبة للمراكز الثابتة، مطالبا النائب أحمد صالح عضو مجلس النواب بأسوان، بتوعية الشباب من الجنسين للإقبال على تعلم الحرف وإقامة المشروعات الصغيرة والتحول إلى أصحاب أعمال بإقامة الورش التي تتطور لتصبح مصنعا صغيرا ثم أكثر من مصنع لأصحاب الطموح والهمم العالية.

تلبية احتياجات الشركات والمصانع في أسوان

كما وجه الوزير، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، بالتوجه إلى الشركات والمصانع في أسوان، ومعرفة احتياجاتهم الحالية والمستقبلية من العمالة، حتى يتسنى للوزارة توفير البرامج التدريبية المناسبة لهم، ويمكن من خلال ذلك تحقيق التكامل في العمل.

وشدد وزير القوى العاملة، على أن كل من يحاول العبث بمقدرات هذا الوطن عليه أن يقرأ التاريخ جيدا أولا ليتعلم من الدروس والعبر التي أظهرت قوة هذا الشعب، مشيرا إلى أن الوطن يواجه تحديات كبيرة أمام بعض المحاولات من الدول التي تحاول العبث مع مصر، مؤكداً ضرورة الوقوف صفا واحدا لدعم جهود القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشرطة لنكون بمثابة درع واق لها.

مبادرة شباب أسوان يبتكر

ومن جانبها أكدت نائب محافظ أسوان، أن مبادرة «مهني وابتكر» تهدف لإقناع شباب أسوان بأن فرص العمل المكتبية ليست المصدر الوحيد للدخل، وأن تعلم الحرف والصناعات اليدوية وإقامة المشروعات له مستقبل كبير، مشيرة إلى أن المحافظة قامت بالعديد من المبادرات مثل «مبادرة شباب أسوان يبتكر» لعرض منتجات المتدربين على مختصين لاختيار أفضل 100 متدرب، وبالفعل جرى اختيارهم من بين 450 طلباً، وجرى تدريبهم على ريادة الأعمال وإدارة المشروعات وإيجاد الممولين وإدارة رأس المال.

وأضافت أن المحافظة قدمت أيضا مبادرة «1000 فني ماهر»، وتهدف لتدريب الشباب على حرف في مجال التشييد والبناء، وميكانيكا السيارات، معلنة أن محافظة أسوان ستقيم يوم 24 مارس الجاري، أول ملتقى صناعي يستهدف الصناعات الصغيرة والمتناهية، فضلا عن توفير معدات للشباب بتكلفة تبدأ من 20 ألف جنيه.

وجرى عرض فيلم تسجيلي عن الدورات التدريبية المقدمة في مركز التدريب والوحدة المتنقلة بالمحافظة.

وكرم الوزير المنشآت الداعمة، والمدربين، ومنحهم شهادات تقدير ودروعا تقديرا لما بذلوه من جهد في عملية التدريب والتأهيل.