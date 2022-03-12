كاظم الساهر يغني جالسا في حفله بأمريكا بعد إصابته بوعكة صحية: راسي دايخ

تعرض الفنان كاظم الساهر لوعكة صحية على المسرح خلال الحفل الغنائي الذي أحياه مساء أمس، في مدينة هيوستن الأمريكية، حيث شعر بالدوار أثناء الحفل وظهر بعد ذلك وهو يجلس على كرسي ليستكمل الحفل الذي حضره عدد كبير من الجالية العربية في المدينة الأمريكية، وقدم خلاله «القيصر» مجموعة من أشهر أعماله الغنائية التي تفاعل معها الحضور.

وكشف الفنان كاظم الساهر للجمهور في الحفل أنه يعاني من بعض الدوار، قائلا «راسي دايخ»، ليجلس على كرسي خلال غناء بعض الأغاني، ويعود بعد ذلك للوقوف، وتفاعل بشكل كبير مع الجمهور الذي عبَّر عن حبه للأغاني التي قدمها خلال الحفل، وتضمنت: «هل عندك شك»، و«حافية القدمين»، و«أنا وليلى»، و«علمني حبك» و«كلك على بعضك».

كاظم الساهر للجمهور في حفل هيوستن: «راسي دايخ»

7 حفلات لـ «القيصر» في الولايات المتحدة وكندا

ويأتي الحفل ضمن جولة للفنان العراقي كاظم الساهر في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث من المقرر أن يقدم حفلا في مدينة لوس أنجلوس اليوم، بينما يحيي حفلا في ولاية شيكاغو يوم الجمعة المقبل، وتتضمَّن الجولة عددا من المدن منها ديترويت وواشنطن ونيو جيرسي، على أن يسافر بعدها إلى كندا لإحياء حفلين في تورنتو ومونتريال، بتاريخ 30 مارس و1 أبريل.

ويستأنف «القيصر» حفلاته في عيد الفطر بالإمارات، وفقا لما أعلنه عبر حسابه على «تويتر»، قائلا: «جمهوري العزيز يسعدني الإعلان عن حفلي في عيد الفطر ضمن (ليالي ياس) في الاتحاد أرينا أبوظبي في 4 مايو».

وجاء ذلك بعد حالة من الحزن عاشها الفنان كاظم الساهر بعد رحيل شقيقه الأكبر علي جبار؛ في يناير الماضي، بعد صراع مع المرض.