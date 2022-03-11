سعر طبق البيض اليوم الجمعة.. البلدي والأبيض والأحمر

شهد سعر طبق البيض اليوم الجمعة 11-3-2022، استقرار فى الأسواق، لتباع كرتونة البيض الأبيض بسعر 57 جنيها، فيما يباع البيض الأحمر بسعر 58 جنيها، وأما البيض البلدي فيصل سعره إلى 57 جنيها جملة، ويباع تجزئة بسعر من 60 إلى 63 جنيها، وسط هدوء فى الطلب نتيجة لإجازة المدارس والجامعات.

رئيس شعبة الدواجن: سعر كرتونة البيض تراجع خلال الأيام الماضية

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن سعر كرتونة البيض خلال الأيام الماضية، تراجع نتيجة العرض والطلب، فكلما زاد الطلب ارتفع السعر.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، أن سعر طبق البيض اليوم، يتراوح بين 57 و58 جنيهًا مقابل 50 و52 جنيهًا بالمزرعة، على أن تباع الكرتونة في الأسواق بين 62 و63 جنيهًا.

وكيلو الدواجن البيضاء يباع بالمزرعة بسعر 33 جنيهًا، ويصل للمستهلك بسعر 38 جنيهًا للكيلو.

«عبدالعزيز»: شهر رمضان سيشهد استقرار في سعر كرتونة البيض

وتوقع رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، حدوث استقرار فى أسعار البيض والدواجن خلال شهر رمضان، نتيجة ارتفاع الطاقة الإنتاجية للمزارع بنسبة بين 25 و30 % ، ودخول المربين المنظومة لتعويض خسائرهم، وهو ما يؤدى إلى انضباط منظومة الثروة الداجنة مع دخول رمضان.

وسجل حجم الإنتاج السنوى للدواجن قرابة 2.2 مليون طائر، وهى نتاج التربية المنتظمة التجارية، بخلاف الإنتاج الريفي والذى سجل من 20 إلى 25 % من قيمة الإنتاج السنوىي، وسترتفع الإنتاجية فى شهر رمضان لأن الجميع يسعى للاستفادة من موسم رمضان.

وفي حالة حدوث ارتفاع للطلب أول 10 أيام من شهر رمضان، فإن ذلك سيؤدي إلى حدوث تحرك فى الأسعار بنسبة تصل إلى 20 %، وبعد ذلك يتراجع الاستهلاك خلال النصف الثانى من الشهر، وخلال الفترة ما بين عيد الفطر وعيد الأضحى، إذ يحدث انخفاض كبير جدا للأسعار.