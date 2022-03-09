سعر طبق البيض اليوم الأربعاء 9 مارس 2022: «البلدي» الأغلى بالأسواق

تحظى عملية البحث عن سعر طبق البيض اليوم بنسبة مشاهدات مرتفعة على موقع العالمي «جوجل» تزامنًا مع شهر شعبان، إذ يفضل الكثيرين صيام يومي الاثنين والثلاثاء ويكون البيض من الأطعمة الرئيسية على مادة السحور، فضلًا عن أنه وجبة صحية للأطفال قبل الذهاب إلي المدارس.

في هذا السياق، يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية في مجال التسوق، سعر طبق البيض اليوم الأربعاء الموافق 9 مارس، وفق تصريحات شعبة الثروة الداجنة، ومواقع سلاسل المحلات التجارية الكبرى في السطور التالية:

سعر طبق البيض اليوم

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة إنَّ سعر كرتونة البيض الأحمر تراوح ما بين 47 إلى 48 جنيهًا بالمزرعة لبياع بالسوق للمستهلك بنحو 54 جنيهًا، بينما سعر البيض الأبيض تتراوح ما بين 45 إلي 46.5 جنيه لتباع بالأسواق المحلية بنحو 52 جنيهًا.

وأضاف إن سعر البيض البلدي هو الأعلى بين أنواع البيض، ويسجل سعر الطبق منه في المزرعة نحو 52 جنيهًا لتصل للمستهلك ما بين 58 إلى 60 جنيهًا، حسب المنطقة وتكلفة النقل.

سعر البيض في المحلات التجارية

وتنوعت أسعار طبق البيض اليوم في المحلات التجاري، واختلفت من حيث الحجم والمزرعة وجاءت الأسعار كالآتي:

طبق بيض أبيض 30 قطعة بسعر 67 جنيهًا.

وسعر طبق البيض الأبيض 18 قطعة بسعر 49 جنيهًا.

بينما وصل سعر طبق البيض الأبيض 15 قطعة نحو 44 جنيهًا.

وكان سعر طبق البيض الأبيض 6 قطع نحو 21 جنيهًا.

طبق بيض أحمر 30 قطعة بسعر 73.5 جنيه.

في حين كان سعر طبق البيض الأحمر 10 قطع نحو 34 جنيهًا.

وطبق البيض الأحمر 6 قطع نحو 29 جنيهًا.

ويتمّ تحديد سعر المنتجات في الأسواق المصرية وفق حالة العرض والطلب والتي تتغير بشكل يومي.