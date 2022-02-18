سقوط عصابة متخصصة في سرقة المواد البترولية بمطروح.. الصدفة فضحتهم

تمكن رجال الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية في مطروح، بعد ورود بلاغ إلى إلى قسم شرطة الضعبة، من مسؤول بإحدى شركات البترول، يفيد بأنه أثناء مرور عمال بالشركة على خط أنابيب البترول الخام الخاص بالشركة بدائرة القسم، شاهدوا شخصين بجوارهما سيارة نقل «فنطاس» حال قيامهما بتركيب محبس على الخط، وشروعهما في سرقة البترول منه، ولدى مشاهدتهما لاذا بالهرب تاركين السيارة.

عصابة متخصصة في سرقة المواد البترولية

تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن مطروح، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي، يضم 9 متهمين، متخصصين في سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، موضحين أنهم استغلوا معرفة أحدهم بأماكن خطوط البترول، اتفق مع المتهمين على سرقة المواد البترولية من خطوط البترول.

ليست المرة الأولى

وأشاروا إلى أن أحدهم كان مسؤولا عن قيادة السيارات المحملة بالمواد البترولية، المستولى عليها، وآخرين مسؤولين عن تركيب المحبس على خط البترول، وقيامهم بتحميل المواد البترولية المستولى عليها على السيارات المضبوطة، ونقلها وبيعها، كاشفين سابقة نقلهم مواد بترولية من ذات المحبس عدة مرات سابقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .