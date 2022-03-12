«الرعاية الصحية»: تنفيذ 70% من الأعمال الإنشائية بمستشفى أبو صوير

رافق الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، في الجولة التفقدية لمشروع إنشاء مستشفى أبو صوير المركزي، وتطوير مستشفى القصاصين، والمقرر انضمامهما لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالإسماعيلية.

متابعة الموقف التنفيذي للانتهاء من المستشفى

وشملت الجولة التفقدية لمستشفى أبو صوير، شرحا تفصيليا لأعمال الإنشاءات الجارية بالمستشفى، إضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي للانتهاء من المستشفى، حيث بدأت الأعمال الإنشائية بالمستشفى في عام 2021.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أهمية مستشفى أبو صوير لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، ومشيرًا إلى أنه بلغت نسبة التنفيذ بالمستشفى 70% حتى الآن.

وأضاف، أنه ستبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى أبو صوير، أكثر من 70 سرير، منها 48 للإقامة الداخلية للمرضى، 14 للرعايات المركزة، 14 لحضانات الأطفال المبتسرين، إضافة إلى غرفتين للعمليات، و 17 سرير للغسيل الكُلوي، و12 للاستقبال والطوارئ.

وتابع، أنه ستشمل المستشفى قسما للاستقبال والطوارئ، إضافة إلى قسم للعيادات الخارجية بسعة 13 عيادة بمختلف التخصصات الطبية، وقسم العمليات، وقسم الأشعة «سينية، تليفزيونية، مقطعية»، وقسم العناية المركزة بطاقة 14 سرير، وقسم حضانات المبتسرين 14 حضانة، وقسم المعامل «كيمياء، بكتريولوجي، متوطنة، دم، بنك دم»، إضافة إلى قسم الغسيل الكُلوي 17 ماكينة غسيل، والخدمات المساندة مثل المغسلة والتعقيم المركزي وغيرها.

كما شملت الجولة، تفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمستشفى القصاصين بالإسماعيلية، والتي بدأت أعمال التطوير بها ديسمبر 2019، حيث أشار الدكتور أحمد السبكي إلى أنه بلغت نسبة التنفيذ لأعمال التطوير بالمستشفى 88%، مضيفًا أنها ستضم 16 سرير للإقامة الداخلية للمرضى، 15 للرعاية المركزة، 3 غرف للعمليات، 9 أسرة للتحضير والإفاقة، 17 أسرة للغسيل الكُلوي، 14 للاستقبال والطوارئ.

9.6 مليار جنيه تكلفة المنشآت الصحية وتجيهزها

ولفت السبكي، إلى أنه ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية على 66 منشأة صحية، منها 12 مستشفى و54 مركز ووحدة طب أسرة لتوفير خدمات الرعاية الصحية والعلاجية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لأبناء محافظة الإسماعيلية، لافتًا إلى أنه بلغت تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية 7,7 مليار جنيه، إضافة إلى 1,9 مليار جنيه تكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية لها.

جدير بالذكر، أن محافظة «الإسماعيلية» هي ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تضم محافظة «بورسعيد» وانطلقت بها المنظومة يوليو 2019، ومحافظتي «الأقصر، جنوب سيناء» واللذان انطلقت المنظومة بهما مع محافظة الإسماعيلية فبراير 2021، إضافة إلى محافظتي «أسوان، السويس» والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.