نائب وزير الصحة: حافز مالي للأسر الإيجابية الملتزمة بإنجاب طفلين فقط

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يعتبر من أهم الخطوات للحفاظ على الموارد واستدامتها، لافتا إلى أهمية الحصول على فرصة تعليم وعلاج سليمة، تليق بالمواطن المصري.

الصحة: رسائل الرئيس للشعب والحكومة واضحة وواقعية

أوضح «توفيق» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة «الحياة»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه عدة رسائل للحكومة والشعب والمواطن، بشكل واضح وواقعي، مشيرا إلى أن هناك تدخلات من الحكومة لضبط النمو السكاني، وتوفير الخدمات الأساسية من تعليم ورعاية طبية وصحية، ودعم المرأة وكذلك الصحة الإنجابية، بنظام حوافز مشروط.

وأشار «توفيق» إلى أن الوزارة تبحث نظاما جديدا، يوفر حسابا بنكيا للأسرة التي تنجب طفلين فقط، يتضمن مكافأتهم على الالتزام بمعدل الإنجاب المطلوب، وكذلك التمكين الاقتصادي للمرأة، بالتدريب لتوفير دخل ثابت للمرأة مع الحياة الإنجابية السليمة، لافتا إلى أن كل وزارة لديها ملف متكامل تهتم بتنفيذه، في ظل وجود نظام محاسبة شامل لمعرفة نتائج أعمال الوزارات وتحديد نقاط القصور.

متابعة رقمية لأعمال الوزارات الفترة المقبلة

أضاف «توفيق» أن وزارة الصحة لديها خطة بمؤشرات وخريطة محددة لقياس الأداء، خاصة في صحة الأطفال، وكذلك وزارة التضامن الاجتماعي لديها برنامج تكافل وكرامة للرعاية الاجتماعية المناسبة، بالإضافة لوجود ملف مشترك بين الوزارات في قضية الوعي المجتمعي.

وأكد «توفيق» أن متابعة عمل الوزارات ستتم بشكل رقمي لاحتواء أي كم من المعلومات أو البيانات ومنعا لتدخل العنصر البشري، بما يضمن مؤشرات واضحة وصريحة.