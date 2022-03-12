رئيس التحرير

محمود مسلم

مساعد رئيس الوفد: الحزب في المرحلة المقبلة سيعود أكثر قوة كما كان عليه

كتب:

يسرا البسيوني
07:05 م | السبت 12 مارس 2022
قيادات حزب الوفد

قيادات حزب الوفد

قال الدكتور راغب مصطفى إسماعيل، مساعد رئيس حزب الوفد، إن الحزب شهد بالأمس الجمعة، انتخابات نزيهة جدا وتمت بشفافية وبإشراف لجنة قضائية كاملة.

انتخابات حزب الوفد

وأكمل مساعد رئيس حزب الوفد، في بيان، أن أعضاء الحزب حرصوا على الحضور والمشاركة في الانتخابات في مشهد ديمقراطي رائع، ليبدأ الحزب عهدا جديدا بعد تولي الدكتور عبد السند يمامة رئاسته، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح، وأن يؤدي الحزب كامل واجباته بما يحقق مصالح أعضاء الحزب مستقبلًا، وصالح الوطن.

وتابع راغب أن حزب الوفد في المرحلة المقبلة سيعود أكثر قوة كما كان عليه الحزب قديمًا منذ تأسيسه على يد سعد زغلول باشا وفؤاد سراج الدين، متمنيًا أن يكون الحزب خلال الفترة المقبلة داعمًا للحياة السياسية وبناء الجمهورية الجديدة ومشروعاتها العملاقة التي تصب في صالح المواطنين، فضلًا عن دعم مبادئ المواطنة والمساواة واحترام الرأي والرأي الآخر، والمشاركة الفعالة في زيادة وعي المواطنين بالقضايا والتحديات الراهنة التي تواجه البلاد.

رئيس حزب الوفد الجديد

وهنأ راغب مصطفى الدكتور عبد السند يمامة لفوزه برئاسة حزب الوفد، بعد الانتخابات التي أجريت بشكل أكثر ديمقراطية ونزاهة وشفافية، متمنيًا التوفيق لرئيس الحزب الجديد، وأن يعود الحزب لممارسة عمله السياسي بشكل أكثر تواجدًا في الشارع المصري.

اقرأ المزيد:

رئيس حزب الوفد الجديد: اختلف مع أبو شقة سياسيا وأقدره إنسانيا ومهنيا

10 مشاهد تلخص انتخابات حزب الوفد 2022.. أبو شقة يهنئ يمامة و3293 ناخبا

«أبو شقة» يهنئ «يمامة» بعد انتخابه رئيسا لحزب الوفد

«التنسيقية» تهنئ عبد السند يمامة برئاسة حزب الوفد
بقلم يسرا البسيوني