«أبو شقة» يهنئ «يمامة» بعد انتخابه رئيسا لحزب الوفد

هنأ المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد السابق ووكيل مجلس الشيوخ، الدكتور عبد السند يمامة الذي أسفرت نتيجة الانتخابات التي أجريت اليوم في شفافية ونزاهة عن فوزه برئاسة حزب الوفد.

الدور الوطني لحزب الوفد

وتمنى أبو شقة لـ يمامة التوفيق والسداد وداعيا المولى سبحانه وتعالى أن يكون مستقبل حزب الوفد موصولا بماضي حزبنا المشرف، كاشفا عن دوره الوطني كمساند للدولة الوطنية المصرية، ظهيرا لمشروعها الوطني، داعما لمواقفها وثوابتها في المحيطين الإقليمي والدولي.

كما تمنى أبو شقة لجموع الوفديين شيوخا وشبابا وامرأة دوام التوفيق والسداد وأن يكونوا جيلا بعد جيل حاملين رسالة الوفد التي تعبر عن إدراك ووعي كامل لقضايا الوطن وتحدياته ليكون الوفد كما كان قوة وسندا وظهيرا لوطننا العزيز وتحيا مصر وعاش الوفد ضمير الأمة.

احترام رأي الأغلبية

وأكد أبو شقة احترامه لرأي الأغلبية والانصياع لإرادتها ترسيخا للثوابت التي توارثتها الأجيال الوفدية.