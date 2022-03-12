10 مشاهد تلخص انتخابات حزب الوفد 2022.. أبو شقة يهنئ يمامة و3293 ناخبا

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، برئاسة المستشار محمد عبدالمعطي، مساء الجمعة، فوز الدكتور عبدالسند يمامة، عضو الهيئة العليا للوفد، بمنصب رئيس الحزب، عقب الانتهاء من عمليات الفرز.

فوز عبد السند يمامة بفارق 120 صوتاً

وأشارت رئيس اللجنة القضائية، إلى أن «يمامة» تقدم بفارق 120 صوتاً، على المستشار بهاء الدين أبو شقة، إذ امتدت عملية التصويت اعتباراً من الساعة التاسعة حتى الخامسة مساء الجمعة، الموافق 11 مارس، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي بالجيزة، تحت إشراف قضائي كامل.

إشراف قضائي تام

كانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، اطمأنت تمامًا على كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، إذ يقوم القضاة رؤساء اللجان الانتخابية بفرز الصناديق، تحت إشراف 3 من مستشاري وقيادات هيئة النيابة الإدارية، على أن يعلن رئيس اللجنة القضائية المُشرفة النتيجة النهائية.

اللجنة المشرفة على انتخابات الوفد

فيما أعلن عيد هيكل، نائب رئيس حزب الوفد، ونائب مقرر الجنة المُشرفة على انتخابات حزب الوفد، أنّ اللجنة حرصت على حقوق الناخبين والمرشحين حتى انتهاء العملية الانتخابية بإعلان اسم المرشح الفائز، وضمت اللجنة فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب مقررًا، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب ونائبًا لمقرر اللجنة، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب عضوًا، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب عضوًا، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب عضوًا، والدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة «الوفد» عضوًا، وأيمن محمد سيد المدير المالي للحزب عضوًا.

إقبال كثيف من الوفديين على الانتخابات

وشهدت الانتخابات إقبالاً كثيفًا على مدار اليوم، وحتى إغلاق اللجنة، حيث أكد الدكتور وجدي زين، عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد وعضو اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية، على أن المشهد الانتخابي مشرّف، ويسير بسهولة ويسر، منذ انطلاقها في التاسعة صباحًا.

إجراءات احترازية

وحرصت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد 2022، على اتباع الإجراءات الاحترازية، اللازمة ضد فيروس كورونا، والالتزام بالكمامة الواقية التي توزع مجانا على جميع الأعضاء قبل الدخول.

لجنتان لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن

وقال الدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس تحرير الوفد وعضو اللجنة المشرفة على الانتخابات، إنّ الانتخابات جرت في 20 لجنة، خصصت لاستقبال 6770 ناخبا، منها لجنتان لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

3293 ناخباً و77 صوت باطل

وأعلنت اللجنة القضائية أن من لهم حق التصويت في انتخابات رئاسة الوفد 6770 ناخبا، حضر منهم 3293 ناخباً، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 3216، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 77 صوتاً.

أبو شقة يهنئ «يمامة»

وحرص المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد السابق ووكيل مجلس الشيوخ، على تهنئة الدكتور عبد السند يمامة الذي أسفرت نتيجة الانتخابات التي أجريت اليوم في شفافية ونزاهة عن فوزه برئاسة حزب الوفد.

«يمامة»: نبدأ صفحة جديدة دون إقصاء لأحد

وصرح «يمامة»، رئيس حزب الوفد الجديد الذي فاز اليوم بفارق 120 صوتا على منافسه بهاء أبوشقة بأن اليوم طويت صفحة في الوفد وبدأت صفحة جديدة أول سطر فيها عودة حزب الوفد، مؤكدا أنه لا يوجد إقصاء لأحد، والرأي الآخر مقبول، ومن الغد ستبدأ صفحة جديدة بوفد جديد، يتشارك فيها الوفديين في الحياة السياسية.

تصدير صورة الديمقراطية في مصر

ووجه رئيس الوفد الجديد الشكر لأعضاء الحزب بجميع المحافظات وأعضاء الجمعية العمومية على مشاركتهم اليوم وتصدير صورة ديمقراطية في مصر والعالم كما هو عهد «الوفد» الحفاظ على الديمقراطية.