مكرم: 1238 طالبا من العائدين من أوكرانيا لا يمتلكون أوراق تسجيل بالجامعات

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنّ القيادة السياسية وجهت بضرورة العمل والتنسيق فيما يتعلق بأمن الطلاب المصريين في أوكرانيا، إضافة إلى الحفاظ على المستقبل الدراسي، وسيجري تحويل الطلاب إلى الجامعات الخاصة والأهلية.

وأضافت مكرم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أنّ الوزارة أطلقت استمارة لتسجيل بيانات الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، وبلغ عدد المسجلين 2179 طالبا، وصلت نسبة كبيرة جدا منهم إلى مصر، وتبقت نسبة ضئيلة سجلت في الاستمارة وتريد أن تتأكد من اعتراف الدولة بدراستهم، أو سيستكملون الدراسة هناك.

941 طالبا لديهم أوراق تسجيل في الجامعات

وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج: «941 طالبا لديهم أوراق تسجيل في الجامعات، مقابل 1238 طالبا ليس معهم أي أوراق تسجيل من جملة العائدين من أوكرانيا»، لافتةً إلى أن أكثر المحافظات تصدرا للمشهد، هي القاهرة، الشرقية، الدقهلية، الجيزة، الإسكندرية، سوهاج، وشمال سيناء.

وأوضحت أن الوزارة أطلقت الاستمارات بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرةً إلى أن مجلس الوزراء وافق على تحويل الطلاب المصريين من أوكرانيا إلى الجامعات الخاصة والأهلية.

شروط وضوابط تحويل الطلاب المصريين من أوكرانيا

وحول الشروط والضوابط، أكدت أن الطالب يجب أن يمتلك جواز السفر المسجل فيه إقامته بأوكرانيا قبل 24 فبراير الماضي –موعد اندلاع الأزمة- وستتولى الوزارة استلام المستندات من الطلاب، بداية من 14 مارس الجاري، ولمدة أسبوعين، وذلك في وجود مندوب من مجلس الجامعات.

وأضافت: «الطالب يجب أن يقدم شهادة بالمقررات التي درسها، ومحتواها العلمي، وإثبات قيد في الجامعة، ومن ليس لديه أوراق، فقد منحته وزارة التعليم العالي، مهلةً 3 أشهر، للتواصل مع الجامعات هناك للحصول على شهادة قيد ورقية أو أون لاين».