بعد غياب عامين.. سميرة سعيد تعود للمغرب بإطلالة ساحرة (صور)

عادت المطربة المغربية سميرة سعيد إلى موطنها بعد غياب لمدة عامين، من خلال جولة ذات إطلالة ساحرة، وفق صور نشرتها عبر حسابها في موقع الفيديوهات والصور «انستجرام».

وعلَّقت سميرة سعيد على الصور، قائلة: «بعد غياب سنتين أعود إلى المغرب الحبيب وأقوم بجولة في ربوعة، وكأني اكتشفه مره أخرى، إحساسي مختلف هذه المرة، أتفقد كل رقعة وكل بقعى فيه بحب وشغف، ويزيد من إحساسي بجماله، دفء وحنان وحب أسرتي الصغيرة».

سميرة سعيد تطرح «الوقت الحلو»

وفي يناير الماضي، أعلنت سميرة سعيد عن انتهائها من أغنية مغربية تجمعها بالملحن المغربي محسن تيزاف، كما طرحت نهاية العام الماضي أغنية «الوقت الحلو»، وهي من ألبومها الجديد «إنسان آلي»، من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع هاني يعقوب، وميكس وماستر أمير محروس، وإخراج نضال هاني، وإنتاج سميرة سعيد SS production.

وتقول كلمات أغنية الوقت الحلو: «الوقت الحلو بيطلب لمة ناس حلوين، والناس الحلوة بتشحن لما نكون فاصلين، والكلمة الحلوة في وقتها بتنور وتبان، والقعدة معاك خلتني أعرف معنى الروقان، وإنت إحساسك حلو ومزاجي بسببك حلو، والوقت الحلو معاك بيعدي، بسرعة لإنك حلو وإنت أسلوبك حلو، ومنقي كلامك حلو، أنت اللي أنا لما بقوم على صوتك، يومي بيبدأ حلو، أنا حاسة إني أنا عايزة أفضل، طول اليوم شايفاك، حتى الضحكة الرايقة ما بضحكهاش إلا معاك، تفاصيلك مش موجودة في حد، ولايقة عليك، ده اللي مخليك فارق عن كل الناس حواليك».