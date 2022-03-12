المهندسين: 219 ألف اشتراك في مشروع العلاج عبر تطبيق «نقابتي»

أكد المهندس محمد عبدالعظيم وكيل نقابة المهندسين ورئيس لجنة الرعاية الصحية، أن ما شهده مشروع الرعاية الصحية من تطور وتحسينات من خلال التحول الرقمي للمشروع من أهم مكتسبات النقابة، مثمنا المجهودات المبذولة بالمشروع والتي أتت بثمارها، مقدما الشكر لجميع أعضاء لجنة الرعاية الصحية وكل القائمين على المشروع، وذلك خلال ختام اجتماعات اللجنة بحضور المهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة.

مشروع علاج المهندسين

وبحسب بيان صادر عن النقابة اليوم، عبّر «عبد العظيم» عن أمله في أن تسير المنظومة وفقا للمخطط الموضوع خلال الفترة المقبلة، قائلا: «أمامنا عمل كبير لاستكمال باقي خطوات المنظومة، ونعظم دعم مجلس النقابة وهيئة المكتب للمشروع»، مشيرا إلى أن نقابة المهندسين أول نقابة في مصر تطبق مثل تلك المنظومة الصحية، مشددا على أن النقابة الان تملك منظومة رعاية صحية قوية رغم كل المعوقات التي قابلتها.

بدوره، قدم المهندس محمد ناصر الشكر لكل القائمين على منظومة الرعاية الطبية بالنقابة وعلى رأسهم المهندس محمد عبدالعظيم، مؤكدا أن النقلة التي شهدها المشروع نقلة نوعية وتاريخية للنقابة من خلال التحول الرقمي الذي يعد باكورة التحول الرقمي الكامل للنقابة، معبرا عن سعادته لما وصل إليه المشروع من نجاح رائع وكبير رغم المعوقات التي قابلته في البداية، مشددا على أن ما وصل إليه المشروع إنجاز وإعجاز.

الرعاية الصحية للمهندسين

من جانبه، قدم المهندس فاروق الحكيم مقرر لجنة الرعاية الصحية الشكر للمهندس محمد عبد العظيم ولأعضاء هيئة مكتب النقابة وأعضاء اللجنة على المجهودات المبذولة لإنجاح منظومة الرعاية الطبية، مشيرا إلى أن اللجنة لم تدخر أي جهد في سبيل تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمهندسين وأسرهم، مؤكدا أن اللجنة من أهم اللجان بالنقابة كونها تمس حياة المهندسين وأسرهم.

فيما شدد المهندس محمد ماهر مقرر مساعد اللجنة والمنسق العام للمشروع على أن لولا الفكر المتطور لهيئة مكتب نقابة المهندسين لما وصل مشروع الرعاية الصحية لهذا المستوى من النجاح.

وفى نهاية الاجتماع تم تكريم المهندس محمد ناصر وأعضاء لجنة الرعاية الصحية والقائمين عليه وعلى رأسهم المهندس محمد عبدالعظيم والمهندس فاروق الحكيم والمهندس محمد ماهر .

وقال البيان: «تشير إحصائيات منظومة الرعاية الصحية خلال 2021-2022 إلى أن هناك 219 ألف اشتراك تم عبر تطبيق نقابتي، وبلغ إجمالي المدفوعات الإلكترونية 172 ألف حركة دفع إلكتروني، فيما بلغ إجمالي مستخدمي التطبيق حول العالم 299 ألف من خارج مصر و30 ألف داخل مصر، بمتوسط 8 آلاف مستخدم يومي للتطبيق».

كما تشير الإحصائيات إلى أنه تم الرد على أكثر من 95 ألف شكوى واستفسار من خلال الكول سنتر والرد على 24 ألف شكوى واستفسار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وفيس بوك والتطبيق والبريد الإلكتروني.

وفيما يخص البروتال الطبي، أشارت الإحصائيات إلى أنه تم إصدار 78 ألف موافقة لحظية.