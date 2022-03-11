عليوة: أعلى إقبال على الانتخابات في تاريخ نقابة المهندسين بأسيوط

أظهرت نتائج الإعادة بانتخابات التجديد النصفى على مقعد نقيب المهندسين بالنقابة الفرعية في أسيوط، تفوقًا واسعًا للمهندس طارق النبراوي الذي حصل على 261 صوتًا، مقابل 165 صوتًا لمنافسه المهندس هاني ضاحي.

وأشرف على انتخابات المهندسين بالنقابة الفرعية في أسيوط المستشار خالد محمد محمود بخيت رئيس اللجنة العامة، والمستشار مصطفى محفوظ، والمستشار محمد محمد مرسي باللجنة العامة، وبمعاونة المستشار محمد قواشي، ومحمد البطران، وأحمد عبد السلام، وجمال بدران، وغانم عزت، وعمرو جابر، ومعاونيهم من النيابة.

أعلى نسبة إقبال في تاريخ النقابة الفرعية بأسيوط

وقال عبدالعاطى فتح الله عليوة، رئيس لجنة الانتخابات، إن عدد الحضور وصل اليوم الجمعة إلى 446 مهندسًا ومهندسة، بينما بلغت الأصوات الباطلة 20 صوتًا فقط، ليسجل اليوم الأخير من الماراثون الانتخابي أقل نسبة حضور منذ انطلاقه.

وأعرب عليوة عن سعادته بالشكل الذي ظهرت عليه الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية في أسيوط، محققة أعلى نسبة إقبال على العملية الانتخابية في تاريخ النقابة الفرعية بأسيوط، موجهًا شكره للجنة القضائية من المستشارين ومعاونيهم، ومديرية أمن أسيوط، ولجنة الانتخابات.

12153 مهندسا ومهندسة حق لهم التصويت

يذكر أن إجمالي عدد المهندسين بمحافظة أسيوط يبلغ نحو 12153 مهندسا ومهندسة ممن لهم حق التصويت في الانتخابات التي شهدتها النقابة منذ 25 فبراير الماضي حتى اليوم الجمعة 11 مارس الجاري.

وخلال الجمعة الأولى، جرى انتخاب رئيس النقابة الفرعية بأسيوط، ونصف أعضاء مجلس الإدارة، والذين يتوزعون على سبعة مقاعد، بالإضافة إلى أعضاء مجالس الشُعب السبعة بالنقابة العامة.

وجرى انتخاب نقيب مهندسي مصر والأعضاء المكملين يوم الجمعة 4 مارس، واختتمت الانتخابات اليوم الجمعة 11 مارس بإجراء جولة الإعادة على مقعد النقيب العام بين المهندس هاني ضاحي، والمهندس طارق النبراوي.