بدءا من الاثنين.. «الهجرة» تفحص أوراق جامعات الطلاب العائدين من أوكرانيا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، من خلال توجيه التعليم العالي والهجرة بجمع بيانات الطلاب العائدين من خلال منصة إلكترونية سجل بها 2179 طالبا منهم 941 طالبا لديهم أوراق تثبت قيدهم بالجامعات 1238 طالبا لا يملكون أوراقا تثبت التحاقهم بالجامعات الأوكرانية.

«الوزراء» يوافق على تحويل الطلاب العائدين من أوكرانيا للجامعات المصرية

وأوضحت «مكرم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مجلس الوزراء وافق على تحويل الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا للجامعات الخاصة والأهلية، بعد عرض التعليم العالي خطتها لاستقبال الطلاب، لافتة إلى أن وزارة الهجرة تستقبل من الاثنين المقبل ولمدة أسبوعين الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا ولديهم ما يثبت تواجدهم في أوكرانيا قبيل فترة الحرب، ومن لم يمتلك أي أوراق لديه مهلة 3 أشهر لتسليم المستندات اللازمة بالتعاون مع السفارة المصرية في أوكرانيا.

التخصصات الشاغرة في الجامعات الخاصة والأهلية

وأشارت «مكرم» إلى أن الجامعات الخاصة والأهلية أعلنت عن التخصصات الشاغرة لديها، والتي جاء من بينها الطب البشري والأسنان والصيدلة والهندسة، مع اختبار تحديد المستوى الدراسي للطالب المتقدم للجامعات الخاصة أو الأهلية الذي تعلنه وزارة التعليم العالي، لافتة إلى أن هناك أماكن شاغرة في بعض التخصصات الأخرى يمكن للطلاب التقدم لها من خلال منصات ومواقع الجامعات المصرية.

وأكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن فريق وزارة الهجرة سيبدأ العمل من يوم الاثنين واستقبال الطلاب بحضور ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات لبحث الأوراق التي يتقدم بها الطلاب، وبعدها ترسل وزارة الهجرة بيانات الطلاب إلى وزارة التعليم لاتخاذ الخطوات التالية.