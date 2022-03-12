وزيرة الهجرة: 80% من الطلاب المصريين في أوكرانيا غادروها

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنّ 80% من الطلاب المصريين الموجودين في أوكرانيا غادروها، مؤكدةً أنه سيتم عمل اختبارات لتحديد قدرات طلاب الكليات العلمية «هندسة، طب، أسنان» للعائدين من أوكرانيا.

وأضافت مكرم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد: «يتبقى نسبة قليلة من الطلاب يخشون مغادرة أوكرانيا حتى لا يخسروا شهادتهم، فمنهم من يفصله عن التخرج شهر، وبالتالي فإنه يرغب في معرفة الطريقة التي ستتعامل بها الدولة المصرية معه حتى لا يضيع سنوات الدراسة في أوكرانيا».

التعامل مع مشكلة جنوب وشرق ووسط أوكرانيا

وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج: «أوكرانيا مترامية الأطراف وكان لدينا مشكلة في الطلاب الموجودين بشرق ووسط وجنوب أوكرانيا، لكن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرا، مثل رئيس الجالية المصرية والقوى الناعمة المصرية لعبت دورا كبيرا».

وأضافت: «مازالت سفاراتنا في دول الجوار الأوكراني تستقبل العائدين من أوكرانيا، حيث يتم إيداعهم في فنادق ومراكز إيواء، حتى يصلوا إلى الأعداد المطلوبة، ثم تقلهم الطائرة إلى مصر».

826 مواطنًا مصريًا في الدول المجاورة لأوكرانيا

وأشارت، إلى أن بولندا بها أكبر عدد من المصريين الفارين من نيران الحرب في أوكرانيا، ومنذ يومين كان عدد المصريين المسجل عبر الحدود بين أوكرانيا وبولندا 826 مواطنًا، بينهم طلاب.

واختتمت حديثها قائلًا: «بعد الذي حدث في أوكرانيا، بدأت أسر مصرية في مصر تقلق على أولادها في روسيا، وطالبت أبناءها بالرجوع إلى مصر، لكننا كدولة ننتبه جيدا إلى هذا الوضع، وهناك احتمال بعودة طلاب مصريين من روسيا، وسنطبق نفس الشروط التي وضعناها على العائدين من أوكرانيا، على العائدين من روسيا، وحتى اللحظة لم نسجل حالة لطلب عودة أسر مصرية في روسيا إلى مصر».