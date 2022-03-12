بمناسبة يومها العالمى والمصرى: البنوك تخاطب المرأة المصرية بعروض ومنتجات خاصة

تستمر جهود القطاع المصرفى المصرى فى دعم المرأة المصرية والعمل على تعزيز مكانتها ودورها فى المجتمع وتمكينها اقتصادياً ومالياً، وذلك ما دفعه لإطلاق برنامج «سيدات يقدن المستقبل» بالتعاون مع منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً والمجلس القومى للمرأة والمعهد المصرفى المصرى، ويعد أول برنامج نوعى بين الحكومة والقطاع الخاص، يهدف إلى تخريج كوادر نسائية مؤهلة للقيادة فى مختلف قطاعات الدولة، عبر منهج عملى محدد من نخبة من القياديات فى مختلف المجالات.

لم يكتف البنك المركزى بذلك الحد بل وقع مذكرة تفاهم لمشروع «مجموعات الادخار والإقراض الرقمى» تعد الأولى من نوعها بين المركزى المصرى والمجلس القومى للمرأة، بهدف تنظيم التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بدعم وتمكين المرأة المصرية اقتصادياً ومالياً، وتستهدف المذكرة تحديد القومى للمرأة مجموعات من السيدات، تحت مسمى «الميسرات» ليتم تدريبهن على نشر الثقافة المالية من خلال التواصل المباشر مع السيدات فى كافة قرى ومحافظات مصر لتقديم الخدمات المالية والمصرفية لهن.

كما أطلق البنك المركزى المصرى مشروع «تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالى والاقتصادى بريف مصر»، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، والاتحاد الأوروربى، وسفارة هولندا، وهيئة الأمم المتحدة، مستهدفاً دعم 220 ألف امرأة فى 9 محافظات مختلفة.

وتستمر سلسلة جهود البنك المركزى فى دعم المرأة ليصبح عضواً فى مرصد المرأة المصرية فى مجالس الإدارة، وهو مرصد نوعى متخصص يعمل لدعم وصول المرأة لنسبة 30% فى مجالس الإدارة بحلول عام 2030، تماشياً مع النسبة المحددة باستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، كما حرص «المركزى المصرى» على إقامة مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية بالتعاون مع جهات عالمية، مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والتحالف المصرفى العالمى للمرأة (GBA)، وWomen’s World Banking.

وعلى صعيد آخر، أعلنت مبادرة رواد النيل التابعة للبنك المركزى عن استفادة أكثر من 120 رائدة أعمال من البرامج المختلفة لمبادرة رواد النيل بنهاية العام الماضى 2021، كما شاركت رائدات الأعمال مع نحو 50 شركة فى برنامج الاحتضان التابع للمبادرة، كمؤسسات لهذه الشركات، بالإضافة إلى مشاركتهن فى 45 فريق عمل وكمصممة ضمن برنامج ما قبل الاحتضان، وفى 10 شركات ضمن برنامج دعم الشركات من أجل التصدير، وفى 10 شركات أخرى ضمن برنامج دعم سلاسل القيمة، وفى 5 شركات تم رعايتها ضمن برنامج مسرعات الأعمال «أكاديمية رواد النيل».

وخصص البنك المركزى شهر مارس من كل عام أو كما يسمى بـ«شهر المرأة» كمبادرة لتعزيز الشمول المالى للمرأة فى الفترة من 8 إلى 31 مارس، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمى للمرأة 8 مارس، ويوم الاحتفال بالأم المصرية 21 مارس، حيث استهدفت عدد من البنوك العاملة فى السوق المحلية تعزيز الخدمات والمنتجات المصرفية المقدمة للمرأة خلال فعاليات الحملة كفتح حسابات مجاناً، وإصدار بطاقات الخصم المباشر بدون رسوم، فضلاً عن إصدار حملات ترويجية مكثفة لمنتجات خاصة بالمرأة ليكون لديها القدرة على الادخار أو تأسيس مشروعها الخاص.

وذلك ما دفع «الوطن الاقتصادى» لتسليط الضوء واستعراض فعاليات عدد من البنوك المشاركة فى مبادرة البنك المركزى، لدعم الشمول المالى احتفالاً بالمرأة، بمشاركة 22 بنكاً على رأسها بنوك الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والتجارى الدولى، والتعمير والإسكان، وsaib، وتنمية الصادرات.

البنك الأهلى المصرى

يحرص البنك الأهلى المصرى على المشاركة فى جميع مبادرات البنك المركزى للشمول المالى، حيث أعلن «الأهلى المصرى» عن مشاركته فى فعاليات الشمول المالى خلال شهر مارس احتفالاً بالمرأة، من خلال تقديم حزمة من المزايا لتحفيزهن على التعامل مع البنوك والحصول على منتجات مصرفية متعددة تلبى احتياجاتهن، وأهمها الإعفاء من مصاريف فتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير بالجنيه، مع عدم اشتراط حد أدنى لفتح هذه الحسابات، وكذلك الإعفاء من مصاريف إصدار بطاقات الخصم المباشر المربوطة بهذه الحسابات للتعامل على حساباتهن فى السحب النقدى والمشتريات وسداد المدفوعات إلكترونياً على مدار اليوم طوال الأسبوع خارج فروع البنك، هذا بالإضافة إلى إعفاء العميلات من مصاريف إصدار محفظة الهاتف المحمول فون كاش والبطاقات مسبقة الدفع.

كما يحرص البنك على تعظيم استفادة السيدات من فعاليات الشمول المالى، لذا أعد البنك حملات توعية للمواطنين بالشمول المالى وأهميته، التى تم نشرها على الموقع الإلكترونى الخاص بالبنك وموقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى استخدام سيارات البنك Mobile ATM المتحركة وبصفة خاصة فى أماكن التجمعات المتاحة للفئات المستهدفة، وذلك على مستوى كافة أنحاء الجمهورية دون التركز فى العاصمة، خاصة الأماكن النائية بمحافظات الوجه البحرى والدلتا والوجه القبلى بالإضافة إلى مدن القناة.

بنك مصر

كما شارك بنك مصر بتقديم العديد من المزايا والعروض المجانية احتفالاً باليوم العالمى للمرأة ضمن مبادرات البنك المركزى للشمول المالى، وحرص البنك على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية التى تخدم كافة العملاء، وبخاصة المرأة وفئة الشباب، كونهم الفئة الأكبر فى المجتمع، من خلال فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على بطاقة ميزة للخصم الفورى، وعند الاشتراك فى محفظة بنك مصر الإلكترونية BMWallet وتفعيلها، يتم استرداد 20% من الحركة المالية الأولى خلال فترة الفعالية مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك. كما يعفى بنك مصر العملاء الجدد من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً TEENS لمن هم أقل من 16 عاماً، وإصدار بطاقة BM مجاناً من سن 16 عاماً إلى 21 عاماً، وفتح الحسابات مجاناً دون اشتراط موافقة ولى الأمر، وفتح الحسابات وإصدار بطاقة GO مجاناً من سن 21 عاماً إلى 30 عاماً.

وتعتبر تلك البطاقات ضمن برنامج الشباب، بالإضافة إلى الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقات الائتمانية فى حالة الحصول على قرض شخصى من البنك، وذلك خلال شهر مارس، إلى جانب وجود موظفى البنك خارج الفروع بالعديد من أماكن التجمعات على مستوى جمهورية مصر العربية، على سبيل المثال لا الحصر، الجامعات - المدارس - النوادى الرياضية - مراكز الشباب - المولات التجارية وغيرها خلال فترة الفعالية، لتقديم منتجات وخدمات البنك وفتح الحسابات للعملاء.

بنك القاهرة

كما شارك بنك القاهرة فى فعاليات مبادرة البنك المركزى لدعم الشمول المالى احتفالاً بالمرأة، من خلال تقديم مزايا وعروض حصرية للمرأة، ومن أبرزها إمكانية فتح حساب «وفر» مجاناً بدون مصاريف وبدون حد أدنى وببطاقة الرقم القومى فقط طوال فترة الحملة، بالإضافة إلى إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً ومحفظة قاهرة كاش مجاناً للسيدات، وإمكانية حصول السيدات على قرض شخصى أو منتناهى الصغر بدون مصاريف إدارية حتى نهاية مارس 2022 تعزيزاً لحصولها على التمويل اللازم لتمكينها من إدارة أعمالها والبدء بمشروعات متناهية الصغر، خاصة فى محافظات الوجهين القبلى والبحرى بما يسهم فى خلق فرص عمل للمرأة المعيلة وتحسين مستوى معيشتها.

وفى إطار سعى البنك لدعم المرأة وتمكينها مصرفياً أطلق حساب «بكرة»، الذى يهدف إلى تشجيع المرأة على الادخار سواء فى المدى قصير الأجل أو طويل الأجل، وذلك من خلال الاشتراك ببرنامج ادخارى ذى عائد مميز يتيح للسيدات الحصول على مبالغ كبيرة فى نهاية فترة الادخار مقابل الالتزام بإيداع دفعات ثابتة بصورة شهرية، وتحدد المدة وقيمة المبلغ وفقاً لاحتياجاتها، حيث يبدأ القسط من 100 جنيه وبدون حد أقصى وللمدة التى تناسبها بحد أدنى سنة وبحد أقصى 10 سنوات، كما يتيح الحساب الحصول على بطاقة الخصم المباشر «ميزة» مجاناً ويمكن الاقتراض وإصدار بطاقة ائتمانية بضمان رصيد الحساب وبشروط ميسرة، ويقدم أيضاً خاصية التأمين على الحياة.

المصرف المتحد

ضاعف المصرف المتحد الهدايا والفرص البنكية لخدمة «لكِ» الفريدة المخصصة للسيدات المصريات، وذلك تحت شعار «اللى بتحلمى بيه مع لكِ هتحققيه»، حيث تتضمن خدمة «لك» عالماً فريداً من الحلول البنكية والخدمات المالية الرقمية المتميزة والمقدمة من المصرف المتحد لتناسب احتياجات المرأة المصرية المعاصرة، تقديراً لدورها المهم كشريك استراتيجى فى بناء الوطن. وتمنح خدمه «لك» العميلات فرصاً قيّمة لفتح حسابات توفير بعائد متميز جداً، وبدون مصاريف بالجنيه المصرى أو العملات الأجنبية، كما تقدم الخدمة حزمة مبتكرة من الحلول البنكية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة، والتى تتناسب مع جميع احتياجات المرأة العصرية، حيث تعمل هذه الحلول الذكية على مدار الساعة 7 أيام فى الأسبوع ضمن حزمة «بنكك على الخط» وهى: الإنترنت البنكى، والموبايل البنكى، ومحفظة UB الرقمية. كما يقدم المصرف مجموعة من الفرص التمويلية المتميزة بخصم خاص على جميع المصاريف الإدارية عند التقدم للحصول على التمويل الشخصى بأنواعه المختلفة أو تمويل شراء السيارة سواء جديدة أو مستعملة. وكشف المصرف أن جميع الفرص والهدايا مستمرة لجميع العميلات ممن يحملن بطاقات ائتمان «لك»، وفور التقدم والحصول على بطاقة ائتمان «لك» تُمنح العميلة شهادة المليونير هدية.

بنك saib

كما أعلن بنك saib عن مشاركته فى مبادرة البنك المركزى لدعم الشمول المالى احتفالا باليوم العالمى للمرأة، من خلال باقة متنوعة من اﻟﺨﺪﻣﺎت والمنتجات للسيدات، بالإضافة إلى العديد من العروض والمميزات بهدف التشجيع على فتح حسابات بنكية للعملاء الجدد مجانية، من خلال إتاحة فتح حسابات لكافة السيدات بدون مصاريف وبدون حد أدنى للرصيد، مع خصم 50% على المصاريف الإدارية للقروض النقدية غير المضمنة، فضلاً عن إصدار بطاقة خصم مباشر وبطاقة مسبقة الدفع بدون مصاريف، بالإضافة إلى الإصدار المجانى لمحفظة saib wallet، والاشتراك المجانى فى خدمة الإنترنت البنكى والموبايل البنكى وخدمة الرسائل النصية SMS.

ويشارك البنك خلال فترة الشمول المالى بالترويج لمنتجاته فى بعض الأماكن الخارجية ومراكز التثقيف المالى الخاصة بالبنك «saib Cubes» الموجودة داخل مول مصر بالسادس من أكتوبر، داخل مول العرب بالشيخ زايد وداخل مول طنطا بمدينة طنطا، وأيضاً داخل مول سيتى سنتر بالإسكندرية لتقديم الخدمات البنكية للعملاء والترويج للمنتجات البنكية المختلفة، من أجل تحفيز أكبر عدد من فئات المجتمع للتعامل مع القطاع المصرفى.

ويحرص بنك saib على تعزيز الوعى بالخدمات المالية والمصرفية لدى كافة شرائح المجتمع، وقد قام البنك بتنظيم عدة ندوات تثقيفية للسيدات فى المناطق النائية والمهمشة التى تبعد عن المراكز الرئيسية، والتى يقل فيها وجود مقدمى الخدمات المالية المصرفية، ويتم من خلالها شرح مفهوم الشمول المالى ومجهودات الدولة والبنك المركزى فى التحول الرقمى، وكذلك عرض لمنتجات البنك لإﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت المصرفية والتمويلية ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ تحقيقاً للشمول المالى.

بنك التعمير والإسكان

كما يشارك بنك التعمير والإسكان فى فعاليات الشمول المالى للمرأة خلال شهر مارس بعدة أنشطة ،تماشياً مع مبادرة البنك المركزى الداعمة لتعزيز الشمول المالى من يوم 8 مارس إلى 31 مارس، كإتاحة خدمات فتح الحساب الجارى والتوفير بدون أى مصاريف إدارية وبدون حد أدنى لفتح الحساب، إضافة إلى التوسع فى إصدار بطاقات «ميزة» المدفوعة مقدماً، وترويج الخدمات البنكية الإلكترونية للسيدات، هذا بالإضافة إلى إقامة عدة معارض ضمن فعاليات الشمول المالى فى معظم محافظات مصر لنشر الثقافة المصرفية وتحفيز الشرائح المختلفة للاندماج تحت مظلة الشمول المالى.

وفى إطار جهود بنك التعمير والإسكان لدعم المرأة أطلق حساب توفير «مصرية»، وهو حساب أنشئ خصيصاً من أجل المرأة المصرية، يتم فتح الحساب للسيدات فقط، ويصدر الحساب بالعملة المحلية، ويتم احتساب الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد بدءاً من 1000 جنيه.

البنك التجارى الدولى

كما أعلن البنك التجارى الدولى CIB عن مشاركته فى فعاليات مبادرة الشمول المالى احتفالاً باليوم العالمى للمرأة من خلال إصدار بطاقات «ميزة» مجاناً للعملاء الجدد الذين يقومون بفتح حساب توفير «بداية» أو التسجيل بالمحفظة الذكية الخاصة بالبنك، ويوفر حساب توفير «بداية» عائداً شهرياً ثابتاً، كما يتيح الحساب خدمة الإنترنت البنكية، والخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول، وكشف الحساب الإلكترونى.

كما يسعى البنك التجارى الدولى إلى دعم سيدات مصر من خلال إطلاق بطاقات «هى»، التى تقدم للمرأة إمكانية الاختيار من 3 بطاقات بتصميمات مختلفة، وتقدم تلك البطاقات خصومات حصرية كثيرة تصل إلى 40% على مجموعة من أفضل المتاجر التى تناسب احتياجات المرأة ونقاط BONUS الترحيبية ونقاط مكافآت BONUS إضافية تصل إلى 40 ألف نقطة بقيمة 200 جنيه.