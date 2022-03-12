«يا ورد مين يشتريك؟».. 216 ألف جنيه أرباح مشروع بيع الورود الصناعية

لا تزال تجارة الورود ضمن أكثر المشروعات ربحية في العالم، لندرتها وارتفاع الطلب عليها طوال العام، فيما أنَّ هناك تجارة موازية لبيع الأزهار الطبيعية، وهي الورود الصناعية والمجففة، وتماثلها في الرواج لكن أقل في التكلفة بالنسبة إلى طول عمرها الافتراضي، فالورد الصناعي لا يذبل، كما يستخدم زينة دائمة وحاضرة في قاعات الاستقبال الكبيرة والمنازل والمطاعم والفنادق والحفلات، بجانب تطريز الملابس والإكسسوارات أيضاً.

سعر زهور الزينة.. تبدأ من 10 و20 جنيها

وتنتشر الورود الصناعية من خامات الحرير في الأسواق المحلية، كبديل للورود الطبيعية باهظة الثمن، وإن كان من الصعب الاستغناء عن الورد الطبيعي، لكنها تغطي احتياجات وصناعات متعددة.

فيما يتراوح سعر زهور الزينة المصنعة من البلاستيك والورق المقوى وأوراق الورد المجففة، بين 10 و20 جنيها للفرع الواحد كحد أدنى، بحسب دراسة جدوى صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

دراسة جدوى «ورود صناعية».. 6 عمال للمشروع

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي دراسة استرشادية لـ صناعة الورد من الحرير، والتي تحقق أرباحا خيالية مقارنة بالتكاليف من خامات ومستلزمات إنتاج، وذلك على مدار الأعوام الأولى الخمسة من عمر النشاط.

أفادت دراسة جدوى مشروع صناعة الورد من الحرير، تميز النشاط بأنه كثيف العمالة ويحتاج على الأقل إلى تشغيل 6 أفراد، ما يساهم في إتاحة فرص عمل وباب رزق للجادين في البحث عن مصدر للدخل.

الحصول على قروض ميسرة بضمان المشروع.. والفائدة 5% فقط

وتابعت الدراسة، أنَّ الاستثمارات الكلية للمشروع لا تتجاوز 241,8 ألف جنيه، يساهم صاحب النشاط بحوالي 77,3 ألف جنيه فقط، وباقي التكاليف يمكن تمويلها بقرض بنكي 130 ألف جنيه بضمان المشروع، وتيسيرات من الجهاز، حتى أنَّ الفائدة لن تتعدى 5% إذا تم التمويل عبر مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

إيرادات سنوية تصل لـ 1,2 مليون جنيه من بيع زهور الزينة

فيما كشف جهاز تنمية المشروعات في دراسته الاسترشادية، أنَّ الإيرادات السنوية المتوقعة من بيع الورود الصناعية، تصل إلى 840 ألف جنيه بنهاية العام الأول للمشروع، مؤكداً أنَّها ستتضاعف لتتجاوز 1,2 مليون جنيه على الأقل بنهاية العام الخامس.

فيما تصل الأرباح السنوية بحسب دراسة جدوى مشروع صناعة الورود الحريرية، أو زهور الزينة، إلى 149 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بأرباح 216 ألف جنيه بنهاية العام الخامس.

الآلات والمعدات المستخدمة لتصنيع ورود الزينة

-وحدة كمبيوتر متكاملة

-ماكينة حقن بلاستيك

-اسطمبات متنوعة

-كمبرسور

-مسدس رش

-تزجة تجميع وتعبئة

فيما تعد خامات تصنيع الورود بسيطة، لا تتجاوز «قماش حرير عرض 90 سم، وبلاستيك بولي بروبلين، وبلاستيك شفاف، وخامات تعبئة وتغليف».

أوصت دراسة جدوى جهاز تنمية المشروعات، عند تصنيع ورود الزينة، بضرورة مراعاة الآتي، «جودة المنتج، ورخص الأسعار، والتعبئة الجيدة للمنتج النهائي، وتغليف يظهر الاسم التجاري للنشاط، ومراعاة تناسق الألوان والابتكار»، وذلك للحفاظ على الاستمرارية والقدرة التنافسية وتحقيق زيادة في الإيرادات، وبالتالي نجاح المشروع.