تعرف على مواعيد وسعر تذكرة معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان 2022

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، معرض زهور الربيع الـ89، والذي يقام سنويا بحديقة الأورمان بالجيزة، والذي يستمر حتى نهاية مارس المقبل، ونستعرض في التقرير التالي مواعيد وسعر تذكرة معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان 2022.

ويبلغ سعر تذكرة دخول الفرد إلى الحديقة 10 جنيهات مصرية فقط لا غير، ويفتح المعرض يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى المساء، حيث تغلق الحديقة أبوابها في حدود الساعة التاسعة مساء.

وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد افتتحوا صباح اليوم السبت، معرض زهور الربيع الـ89 بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، وعدد من الشخصيات العامة.

ويشارك في المعرض أكثر من 240 عارضا في مجال نباتات الزينة والزهور والأشجار، كما أنه يمكن شراء كل مستلزمات إنتاج البساتين وتنسيق الحدائق والصبار.

كما يشارك في المعرض أيضا منافذ بيع السلع الغذائية التابعة لوزارة الزراعة، وكذلك الوزارات والمؤسسات الحكومية والمجتمع المدني.

وتتبع حديقة الاورمان النباتية بالجيزة، الإدارة المركزية للتشجير، التابع لقطاع الإرشاد الزراعي، وتعد من أكبر الحدائق النباتية في العالم، وتقع على مساحة نحو 28 فدانا.

تاريخ إنشاء حديقة زهور الربيع

تم إنشاء الحديقة عام 1875 وذلك في عهد الخديوي إسماعيل، لخدمة أفرع العلوم الزراعية، وترتبط الحديقة بالنباتات المختلفة الموزعة حسب العائلات النباتية، وتضم الحديقة الفريدة من نوعها في مصر ما يقرب من 1200 نوع نباتي عبارة عن أشجار ونخيل وصباريات ونباتات زينة وزهور فريدة من نوعها.

وتشمل حديقة الأورمان سبع أقسام رئيسية كالتالي:

تشمل الحديقة المعشبة النباتية وهي لأغراض البحث العلمي، وبها 2000 عينة نباتية مجففة وبها نباتات برية، كما تشمل المعشبة 1200 عينة نباتية نادرة تم جمعها من جميع حدائق مصر، و1400 عينة نباتية تم جمعها من صحاري مصر.

القسم الثاني فهو قسم البذور، ويشمل بذور تابعة للعائلات النباتية المختلفة يتم تبادلها مع كافة الحدائق النباتية العالمية.

كذلك بها قسم الرسم والتصميم، ويختص بعمل خرائط ورسومات للحدائق سواء المنزلية أو للهيئات.

القسم الرابع فهو حديقة النباتات الصبارية والعصارية ويقع على مساحة 1.5 فدان، وتحتوي على مجموعة نادرة من النباتات الشوكية والعصارية والتي تم جمعها من أنحاء العالم.

القسم الخامس بحديقة الأورمان فهو البركة المائية، المنزرعة بالنباتات المائية والنصف مائية.

القسم السادس هو حديقة الورد وتبلغ مساحتها فدانين، وتضم العديد من سلالات الورود المختلفة، والنادرة.

القسم السابع والأخير فهو الصوبة الزجاجية، والتي تستخدم في إكثار النباتات بالحديقة وتربيتها للزراعة داخل الحديقة أو بيعها للجمهور بأسعار رمزية.