«عبدالغفار» يكشف مصير الطلاب العائدين من أوكرانيا: خياران كلاهما مر

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن هناك قاعدة بيانات بعدد الطلاب الذين يدرسون في أوكرانيا بنظام الإشراف العلمي على حسابهم الشخصي، مؤكدًا أنه لا توجد بعثات لمصر في أوكرانيا، وطبقًا للإحصائيات نحو 3220 طالبًا يدرسون في أوكرانيا، معظمهم يدرسون بالقطاع الطبي والهندسة، موضحًا أنه تم إعداد سيناريوهات مختلفة للتعامل مع هؤلاء الطلاب.

لو واحد جاب 50-55% مستحيل يدخل كلية طب في مصر

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية «TEN»، اليوم السبت، أن من يدرسون بكليات دول شرق أوروبا، هم الطلاب الذين لم يوفقوا في الحصول على مجموع جيد ولم يحققوا الحد الأدنى للدراسة بالكليات المصرية، معقبًا: «لو واحد جاب 50-55% مستحيل يدخل كلية طب في مصر سواء جامعة حكومية او خاصة»، لكننا الآن أمام موقف اضطراري غير متكرر.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أنه وفقًا لتشريع من بيان المجلس العسكري، من حق وزير التعليم العالي الخاص بحالات الحرب، أن يقوم بخيارين كلاهما مر، إما منع الطلاب من العودة ويتم حرمانهم من استكمال دراستهم، خاصة أنه لا يوجد موعد محدد متوقع لانتهاء الأزمة الأوكرانية، أو اتخاذ إجراءات صارمة لتقييم الطلاب بامتحان لمعرفة مستواهم وتحديد الفرقة التي ينضمون لها.

الطلاب سيتاح لهم الدراسة بالجامعات الأهلية والخاصة

وأوضح القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أن الطلاب سيتاح لهم الدراسة بالجامعات الاهلية والخاصة: «مش ضروري اللي جاي في سنة تالتة يدخل سنة تالتة، ويجب أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن يكون الطالب معه إقامة في أوكرانيا في فترة ما قبل 24 فبراير»، موضحًا أنه تم التوسع في الجامعات الأهلية بشراكات دولية، والتوسع في الجامعات التي تعطي شهادات مزدوجة.

وأكد أنه بالإضافة لجامعات دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهذا ساهم في تراجع نسبة المهاجرين للدراسة بالخارج بنسبة 50% خلال عامين، منوهًا بأن هناك 143 طالبًا فقط اتجهوا لأوكرانيا العام الماضي نتيجة هذا التوسع.