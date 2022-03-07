خالد عبد الغفار: سمير صبري صحته جيدة.. والرئيس يوجه بعلاج 10 حالات يوميا

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن الموجة الخامسة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» انكسرت بشكل حاد للغاية، وهذا ما يجرِ رصده من خلال نقص في أعداد الإصابات بشكل كبير، سواءً الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس، أو الحالات المشتبه فيها.

وكشف عن نقص بنسبة تصل لـ41% في معدلات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا، مؤكدًا أن العالم الآن أصبح يتعامل مع جائحة كورونا باعتباره مرض موسمي، لذلك قامت بعض الدول بتخفيف القيود الاحترازية، التي كانت وضعتها في الموجات الأولى من الجائحة.

الفنان سمير صبري

وطمأن عبد الغفار، خلال تصريحات تليفزيونية، الشعب المصري على حالة الفنان سمير صبري، إذ وصفه بالفنان القدير والمحترم والمحبوب من الجميع، مؤكدًا أن حالته الصحية جيدة ومستقرة، والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعلاجه على نفقه الدولة، وبالفعل تم نقله لمستشفى القوات المسلحة بالمعادي، وجاري في الوقت الحالي تحضيره من أجل إجراء عملية جراحية، لكن في الوقت ذاته حالته الصحية جيدة، مؤكدًا أن الوزارة دائما ما تتلقى توجيهات رئاسية يوميًا بعلاج من 7 لـ 10 حالات.

لقاحات كورونا

وعن التطعيمات في مصر بلقاحات كورونا، أكد أن نسبة تطعيم الفئات المستهدفة فوق 18 عاما وصلت إلى 50%، ويستهدفون الوصول إلى 70% بعد نحو شهرين، وتم إصدار تعليمات الجديدة بشان الحصول على لقاح كورونا، حيث تم السماح بالحصول على الجرعة الثانية من اللقاح في أي مركز وليس شرطا أن يكون المركز الذي حصل فيه الشخص على الجرعة الأولى، ومن تخطت أعمارهم 65 عاما ومر بحصولهم على الجرعة الثانية من اللقاح 3 شهور يتوجه لأي مركز للحصول على الجرعة التنشيطية.

موائد الرحمن في شهر رمضان

وأردف أنه تم استهلاك 71 مليون جرعة من لقاح كورونا، ومتبقي نحو 72 مليون جرعة تكفي لنحو 43 مليون مواطن، فالقيادة السياسية وجهت ألا يكون العامل المادي عائقا للحصول على أي أدوية أو لقاحات، كما ذكر في الوقت ذاته مصير عقد موائد الرحمن خلال شهر رمضان، «مازال الأمر مبكرا لتحديد هذا الأمر، حيث إنه يتعلق بالوضع الوبائي وعدد الإصابات حينها، ولجنة إدارة الأزمات ستجتمع قبل شهر رمضان لتحدد الوضع، وتتخذ القرارات المناسبة للمرحلة، وأنا أحد أعضاء هذه اللجنة».

الطلاب المصريون العائدين من أوكرانيا

وعن مصير الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، «دول أولادنا، الوزارة بها منصة إليكترونية لرصد الطلاب المصريين الذين يدرسون بالخارج، حيث يوجد في أوكرانيا 3220 طالب، منهم 750 طالب في الجامعات الحدودية بأوكرانيا»، موضحًا أن هناك 2400 طالب من المصريين الذين يدرسون في أوكرانيا بالقطاع الطبي، و وزارة الهجرة اطلقت تطبيق للطلاب العائدين من أوكرانيا لمعرفة دراستهم والمرحلة التي وصلوا لها، وهناك توجيه من الرئيس السيسي بالوقوف بجانب الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا.