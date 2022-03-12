الديهي عن رد فعل الإخوان على زيارة رئيس إسرائيل لتركيا: فاحشة سياسية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن رئيس وزراء اليونان العدو اللدود لتركيا يجري زيارة لتركيا غدًا، كما أن الرئيس الإسرائيلي زار تركيا والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدًا أن ما يجري بمثابة إعادة ترتيب الأوراق في الإقليم، ولوحة جديدة يستوجب علينا قراتها في إطار المستجدات الحادثة في الإقليم، موضحًا أن تركيا خلال الفترة الماضية كانت تعاني من عزلة وإسرائيل لديها فائض من الغاز.

لقاء أردوغان مع نظيره الإسرائيلي مصالح متبادلة

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أن لقاء أردوغان بالرئيس الإسرائيلي بمثابة تصريف الغاز في مقابل فك الحصار وفتح العزلة، وهو لقاء مصالح متبادلة في وقت حاسم كما وصفه الخبراء، مؤكدًا أن هذه الزيارة مهمة جدًا للطرفين، مشددًا على أن الحرب الأوكرانية الروسية أدت لتغيير كثير من الثوابت، رغم أن الإخوان عندما زار رئيس الوزراء الإسرائيلي للقاهرة قاموا بتخوين الإعلام المصري.

ردود فعل الإخوان على زيارة رئيس إسرائيل لتركيا

واستعرض عدد من ردود فعل الإخوان على زيارة الرئيس الإسرائيلي لتركيا، وكم التبريرات التي قدموها، ومن بينهم تصريحات لعاصم عبد الماجد، وتصريحات للكاتب جمال سلطان، والإعلامي الإخواني الفلسطيني جمال ريان، وعدد من القيادات الفلسطينية، معتبرًا أن هذا الموقف نكتة وفعل يمثل فاحشة سياسية من الإخوان ومنظريهم وفحش في القول، معقبًا: «يا بخت أردوغان بنفاق ورخص وغباء الإخوان».

نرفض أي إملاءات حول حقوق الإنسان في مصر

من ناحية أخرى، قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك رسالة من 15 عضوا بالكونجرس الأمريكي يخاطبون مجلس حقوق الإنسان في جنيف لإنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في مصر والرصد والإبلاغ بشأن مصر، مضيفًا: «أننا لن نقبل منكم ومن غيركم أي دروس خصوصية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، دروسكم مرفوضة انتبهوا وتابعوا حقوق الإنسان في بلدكم نحن في غنا عن نصائحكم»، وهناك صحيفة أمريكية أعلنت رفض مجلس الشيوخ الأمريكي محاولة لمنع بيع الطائرات العسكرية لمصر، مؤكدًا أن هناك تفهما أمريكيا جارفا.