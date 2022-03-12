نجوى فؤاد تعاني من انزلاق في الغضروف: «مبتحركش من على السرير»

كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن تطورات حالتها الصحية، وذلك بعد تعرضها لحادث، أدى إلى نقلها إلى المستشفى.

نجوي فؤاد: مبتحركش من علي السرير

وقالت الفنانة نجوى فؤاد في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها تعاني من انزلاق في الغضروف، يعيق حركتها بشكل كبير، موضحة: «أنا قاعدة على السرير مبتحركش».

نجوى فواد تجري جلسات علاج طبيعي

وأضافت فؤاد أنها تجري بعض جلسات العلاج الطبيعي، حتى تستطيع الرجوع إلى طبيعتها، وتمارس حياتها الطبيعة، وذلك بعد مغادرتها للمستشفى منذ أيام.

نجوى فؤاد حزينة بسبب تجاهل الوسط لبعضه

وعبَّرت نجوى فؤاد عن استيائها بسبب تجاهل الوسط الفني لبعضه، وعدم سؤالهم على بعض، موضحة: «بقينا نعرف إن أي حد مش شغال وبيعاني من مشاكل من خلال السوشيال ميديا».

نجوى فؤاد: أشرف زكي حريص على متابعتي

وأشارت إلى أن الدكتور أشرف زكي دائما يسأل عنها، ويتابع حالتها الصحية من حين إلى آخر، كما أن بعض الفنانات يحصرن على التواصل معها بالاستمرار من أبرزهن منى جلال، نبيلة عبيد.

من هي نجوى فواد؟

يذكر أن نجوى فؤاد ممثلة وراقصة مصرية، ولدت لأب ‏مصري، وأم فلسطينية في مدينة اﻹسكندرية عام 1939، وماتت والدتها وهي رضيعة في سن 7 شهور فقامت زوجة أبيها برعايتها وكانت بمثابة أم حقيقية لها.

بدأت نجوى فؤاد حياتها الفنية من خلال مزاولة الرقص، ثم اتجهت إلى السينما وشاركت في بطولة العديد من الأفلام، منها: «شادية الجبل، المغامرون الثلاثة، غدًا يعود الحب، السكرية، الدكتورة منال ترقص، فرسان آخر الزمن، كشف المستور».