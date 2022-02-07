المستكاوي: يجب أن نستفيد من المباراة النهائية لضمان الصعود للمونديال

قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إنه كان يأمل في فوز المنتخب الوطني ببطولة كأس الأمم الإفريقية، موضحًا: «بلوغ المباراة النهائية كان حلما لنا، ولم نكن نتوقع ذلك، لظروف كثيرة، تعرضنا لها من ضمنها الأداء في دور المجموعات، والإصابات الكثيرة».

وأضاف المستكاوي في مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، الذي يعرض على قناة dmc، من تقديم الإعلامية سارة حازم: «أعتقد أن المنتخب الوطني هو أول منتخب في التاريخ يلعب 4 مباريات في بطولة واحدة لمدة 120 دقيقة، وأتمنى أن تؤثر المباراة النهائية بالإيجاب على مباراتي التأهل إلى كأس العالم، عن طريق تحليل الأسباب التي أدت إلى خسارة البطولة، وتحديد الفروق بين لاعبينا والسنغال».

وتابع: «لعبنا مع السنغال لمدة 120 دقيقة، ولعبنا ركلات الترجيح، لكن الأمر سيكون مختلفا تماما في مباراتي التأهل إلى كأس العالم، فيجب أن نحقق الفوز في أول مباراة على أرضنا بعدد أهداف يجعلنا مطمئنين».

تطوير الجانب الهجومي

وأكد ضرورة تطوير الجانب الهجومي قبل مباراتي السنغال، وتطرق إلى بعض اختيارات كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، موضحًا أن محمد شريف مهاجم المنتخب لاعب رائع لكنه يجيد اللعب في المساحات، أما مصطفى محمد فيمكنه تقديم واجبات دفاعية كبيرة، ويجيد الالتحامات البدنية لكن إنتاجه قليل ويجب أن يتطور، وبالتالي فإن كيروش يفضل مصطفى محمد.

عناصر مهمة فقدها المنتخب الوطني

وأشار إلى أن المنتخب الوطني فقد بعض عناصره المهمة في البطولة بسبب الإصابة مثل أحمد حجازي وأكرم توفيق: «الكرة المصرية غنية بالمواهب، ونتمنى أن يحصلوا على فرصهم».