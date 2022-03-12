«الغرف التجارية»: حصاد القمح سيكفي مصر حتى نهاية العام

أشاد محمد المصري النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية، بقرار وزارة التجارة، بوقف تصدير الزيوت بكل أنواعها، والفريك والذرة، لمدة 3 أشهر، بالتنسيق مع لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ولفت إلى أن معرض أهلا رمضان سيبدأ في 15 مارس الجاري، بالتنسيق بين وزارات التموين والصناعة والزراعة والدفاع والداخلية.

المواطن المصري له أولوية الحصول على السلع

وأضاف «المصري» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «المواطن المصري له الأولوية في الحصول على السلع والمنتجات الأساسية، ومش ممكن يبقى في أزمة أو متوقعين أزمة ونصدر المخزون.. التصدير مهم جدا، لكن في ظل أزمة أوكرانيا وأزمة سلاسل الإمداد، فإن المواطن المصري يجب أن تكون له الأولوية في السلع الأساسية إلى أن تتحسن هذه السلع».

وشدد على أن الدولة تتخذ عددا من الخطوات لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، موضحا أن استهلاك المواطنين خلال شهر رمضان يرتفع بما لا يقل عن نسبة 30%.

نستورد 30% من إنتاج القمح والذرة والحبوب الزيتية من أوكرانيا وروسيا

وتابع النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية، بأن مصر تستورد 30% من إنتاج القمح والذرة والحبوب الزيتية من أوكرانيا وروسيا، وبالتالي يجب التعامل مع هذه الأزمة، مشددًا على أن المخزون الاستراتيجي للسلع والمحاصيل المصرية يتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، مشيرا إلى أن حصاد القمح سيكفي مصر حتى نهاية العام.