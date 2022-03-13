مدحت صالح يشعل حفل ختام مهرجان «أبيدوس» وسط تفاعل جمهور سوهاج

أشعل الفنان مدحت صالح، حفل ختام مهرجان «أبيدوس» الأول للموسيقى والغناء حيث قدم مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه والتي نالت تفاعل وإعجاب الجمهور وسط إقبال كبير من أهالي سوهاج لحضور الحفل.

إقامة 3 حفلات

يذكر أن برنامج مهرجان «أبيدوس » الأول للموسيقى والغناء تضمن إقامة 3 حفلات أحياها كوكبة من فناني مصر على مدار ثلاث أيام متتالية بدأت بحفل الخميس 10 مارس والذي أحياه الفنان هشام عباس، ثم حفل الجمعة 11 مارس والذي أحياه الفنان علي الحجار، واختتم المهرجان ثالث حفلاته اليوم السبت 12 مارس، بحضور الفنان مدحت صالح.

«الفقي» و«عبد الدايم» يشهدان حفل الختام

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مساء اليوم، فعاليات ختام مهرجان «أبيدوس» الأول للموسيقى والغناء، والذى تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة سوهاج خلال الفترة من 10 إلى 12 مارس الجاري، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

حضر الحفل أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء ضياء ابو العزم السكرتير العام المساعد، والعميد نبيل شحاته المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عبدالناصر ياسين نائب رئيس جامعة سوهاج، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وهشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة، وعدد من القيادات الأمنية، وقيادات وزارة الثقافة، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمئات من أبناء وأهالي سوهاج.