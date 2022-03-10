هشام عباس: مسرح أبيدوس مبهر وأشتاق للقاء جمهور سوهاج

أعرب الفنان الكبير هشام عباس، عن سعادته بإحياء حفل افتتاح مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء، والذي تنطلق دورته الأولى مساء اليوم بحضور وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم.

هشام عباس يفتتح أولى حفلات المهرجان

ومن المقرر أن يفتتح هشام عباس المهرجان بينما يحيي الليلة الثانية الفنان علي الحجار، ويحيي حفل الختام الفنان مدحت صالح.

وقال «عباس» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه متشوق للقاء جمهور محافظة سوهاج، وسعيد لكونه أول من يفتتح تلك الحفلات فيها بعد أن كان من أوائل المشاركين في مهرجان دندرة الذي أقيم في محافظة قنا.

هشام عباس يقدم باقة من أهم أغانيه

وأشار «عباس» إلى أنه فوجئ بالشكل الجمالي لمسرح أبيدوس؛ الذي أجرى فيه بروفات الحفل، موضحًا أنه سيقدم في الحفل باقة من أهم وأشهر أغانيه التي أحبها الجمهور، ومن بينها «ناري نارين» و«فينه» و«يلا نكمل لمتنا» و«شوفي».

هشام عباس يطرح أغنية «يا سهرانين الليل»

كان الفنان هشام عباس طرح مؤخرًا أغنية بعنوان «يا سهرانين الليل»، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى وتوزيع كريم عبدالوهاب، وحققت نجاحًا كبيرًا بمجرد طرحها على موقع «يوتيوب».

آخر ألبومات الفنان هشام عباس

يذكر أن آخر ألبومات الفنان هشام عباس كان عام 2019 بعنوان «عامل ضجة» مع شركة مزيكا، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وقت طرحه، وتضمن عدة أغنيات منها «عامل ضجة» و«يامسهل يارب» وأغنية «خليك هنا خليك».