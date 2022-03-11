 وزيرة الثقافة ومحافظ سوهاج يشهدان ثاني فعاليات مهرجان أبيدوس

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، ثاني فعاليات مهرجان أبيدوس الأول للموسيقى والغناء والذي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة سوهاج، حيث أحيا النجم علي الحجار وفرقته حفلا بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالمحافظة.

عبد الدايم: المهرجان ظاهرة إبداعية جديدة بالصعيد

أكدت عبد الدايم أن مهرجان أبيدوس ظاهرة إبداعية جديدة بالصعيد تواصل الثقافة من خلالها تنفيذ محور إعادة تشكيل الوعى وبناء الإنسان، مضيفة أن الأنشطة المتنوعة والمتعددة التي تحتضنها ربوع مصر الجنوبية تستند إلى اللامركزية لتحقيق مبدأ العدالة الثقافية بين أبناء الوطن، مشيدة بالإقبال الضخم على الفعاليات والذي يعكس قدرة جمهور الصعيد على انتقاء المواد الفنية الجادة والراقية.

الحجار يثمن جهود الثقافة في نشر الفنون بمختلف المحافظات

وكان الجمهور قد احتشد بساحة معبد أبيدوس كما أطل الكثيرون منهم من نوافذ وأسطح المنازل المجاورة لحضور حفل النجم علي الحجار الذى ثمَّن جهود وزارة الثقافة في نشر الفنون بمختلف المحافظات ثم استحوذ على الوجدان بمجموعة متنوعة من العلامات البارزة في مشواره الفنى والتى ضمت الكثير من القيم السامية كان منها تتر مسلسل المال والبنون، على قد ما حبينا، ذئاب الجبل ، الزين والزينة، مسألة مبدأ، الليل وآخره، عارفة، الرحايا وغيرها .

سبق الحفل عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة شمل جانبا من تراث صعيد مصر ولاقى الاستحسان والقبول .