استمرار فعاليات المؤتمر الأول عن صحة وتنمية المرأة بجامعة سوهاج

يواصل المؤتمر الأول عن صحة وتنمية المرأة بجامعة سوهاج فاعلياته، بالتعاون مع جمعية تعزيز صحة المرأة، من خلال جلستين علميتين تحت عنوان «مضاعفات العمليات القيصرية» و«المستجدات في علاج العقم»، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديدة.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس الجامعة، إن الجلسة تناولت مسببات المرض، وأعراضه، وطرق الوقاية منه، والعلاج المناسب له، وذلك في ضوء ما عرضه الأطباء المختصون في مجال أمراض النساء والولادة في العالم عن هذا المرض.

وتطرقت الفاعلية إلى شرح تقنيات الإنجاب الحديثة، وعلاقة العقم بمرض البطانة الرحمية المهاجرة، وتأثير التلوث البيئي وأمراض السكر والفشل الكلوي على الصحة الإنجابية، والتدخين بالإضافة إلى السمنة المفرطة والأمراض الوراثية.

الأمراض المؤدية لتأخر الإنجاب

وأكد الدكتور مجدي القاضي رئيس المؤتمر بجامعة سوهاج، أن الأمراض المؤدية لحالات تأخر الإنجاب متنوعة، ولا يجرى اكتشافها بسهولة، حيث يتأخر ظهور بعض أعراضها، مما يصعب تشخصيها طبياً في وقت مبكر، مشيرًا إلى أن الأبحاث العلمية في هذا المجال تؤكد أن نجاح علاج حالات العقم عند النساء ترتبط بعدة عوامل، من بينها عمر الزوجة وبطانة الرحم المهاجرة، ومنها لا يزال قيد البحث والتحليل العلمي لمعرفته.

وأوضح أن الجلسة العلمية لمضاعفات عمليات القيصرية استعرضت تلك الحالات، التي تتضمن الحمل بعمر متقدم، والوزن الزائد، ووضعية الجنين غير السليمة في الرحم، وولادة أكثر من جنين في آن واحد، وتكرار الولادة القيصرية، موضحاً أن الجلسه العلمية ناقشت المضاعفات الناتجة عن الجراحة، ومنها تمزق جدار الرحم والذي يزداد احتمالية حدوثه في حال القيام بالعديد من الولادات القيصرية، وأيضا ضيق التنفس لدى الجنين، بسبب عدم تفريغ رئتي الجنين من السوائل، وهو الأمر الذي لا يحدث بالولادة الطبيعية، بسبب الضغط الهائل المتواجد في قناة الولادة.

حاضر الجلسات العلمية كل من الدكتور صلاح رشدي أحمد وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب والأستاذ بقسم التوليد وأمراض النساء بطب سوهاج، والدكتور صلاح محمد رشيد أستاذ التوليد وأمراض بطب سوهاج، والدكتور محمد ناجي أستاذ التوليد وأمراض بكلية الطب جامعة بني سويف، والدكتور عثمان عبدالكريم أستاذ التوليد وأمراض النساء بكلية طب سوهاج، والدكتور علي السمان أستاذ التوليد وأمراض النساء بكلية الطب بجامعة أسيوط، والطبيبين عمرو عثمان عبدالكريم وحاتم عواجة مدرسي أمراض التوليد وأمراض النساء بكليه طب سوهاج.