جارديان تنشر فيديو متداول لمقبرة جماعية تضم ضحايا ماريوبول في أوكرانيا

نشرت صحيفة جارديان البريطانية فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمقبرة جماعية حفرها أطباء لنقل جثث ضحايا العملية العسكرية الروسية داخل مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة من قبل الجيش الروسي.

وأوضحت الصحيفة أنه قتل في ماريوبول حوالي 1582 خلال 12 يوما فقط، وحتى لو تمكنوا من الوصول بالجثث إلى المقابر فلن يجدوا لتلك الجثث مكانا فيها.

وتنفي روسيا في المقابل، أي اتهامات باستهداف المدنيين في أوكرانيا، واتهمت مسلحين أوكرانيين باتخاذ المدنيين دورعا بشرية، في وقت تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية.

Doctors dig mass graves in besieged #Mariupol. 1582 Ukrainians killed in 12 days. Even if they could access graveyards, there wouldn’t be space. #NoFlyZoneOverUkraine pic.twitter.com/yB7JmFvdZ1