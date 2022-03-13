جارديان تنشر فيديو متداول لمقبرة جماعية تضم ضحايا ماريوبول في أوكرانيا

نشرت صحيفة جارديان البريطانية فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمقبرة جماعية حفرها أطباء لنقل جثث ضحايا العملية العسكرية الروسية داخل مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة من قبل الجيش الروسي.

وأوضحت الصحيفة أنه قتل في ماريوبول حوالي 1582 خلال 12 يوما فقط، وحتى لو تمكنوا من الوصول بالجثث إلى المقابر فلن يجدوا لتلك الجثث مكانا فيها.

وتنفي روسيا في المقابل، أي اتهامات باستهداف المدنيين في أوكرانيا، واتهمت مسلحين أوكرانيين باتخاذ المدنيين دورعا بشرية، في وقت تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية.

Doctors dig mass graves in besieged #Mariupol. 1582 Ukrainians killed in 12 days. Even if they could access graveyards, there wouldn’t be space. #NoFlyZoneOverUkraine pic.twitter.com/yB7JmFvdZ1 — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) March 11, 2022

إجلاء حوالي 13000 أوكراني عبر الممرات الإنسانية

وذكرت وكالة رويترز أنه تم إجلاء حوالي 13000 أوكراني عبر الممرات الإنسانية اليوم، إلا أن قافلة نقل الأوكرانيين لم تستطع مغادرة ماريوبول المدينة الساحلية المحاصرة من قبل القوات الروسية.

وقال الحاكم الإقليمي لمدينة دونيتسك إن القصف المستمر للمدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا والتي يبلغ عدد سكانها 430 ألف شخص أدى إلى تعقيد وصول المساعدات والإمدادات إلى أولئك الذين يحتاجونها، فضلاً عن تعقد القدرة على إخراج الناس بأمان.

اتهامات للجيش الروسي بنهب قافلة إنسانية قبل وصولها إلى ماريوبول

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية تقصف ماريوبول 24 ساعة أي طوال اليوم، ويطلقون الصواريخ، مضيفا: «إنهم يقتلون الأطفال».

وقال مسؤول أوكراني لوكالة أسوشيتد برس إن الجنود الروس نهبوا قافلة إنسانية كانت تحاول الوصول إلى ماريوبول وأوقفوا أخرى.

أهمية السيطرة على ماريوبول بالنسبة لروسيا

وذكرت صحيفة جارديان البريطانية أن القوات الروسية قامت بتطويق ماريوبول لمدة 12 يومًا على الأقل، وقال الجيش الأوكراني اليوم إن القوات الروسية استولت على الضواحي الشرقية للمدينة، وشددت قبضتها على الميناء الاستراتيجي.

ووفقا للصحيفة، يسمح أخذ ماريوبول وموانئ أخرى على طول بحر آزوف لروسيا بإنشاء ممر بري إلى شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها من أوكرانيا في عام 2014، ولكن حتى اليوم ، ظلت ماريوبول تحت السيطرة الأوكرانية.