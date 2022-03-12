رئيس أوكرانيا يقترح عقد لقاء مع بوتين في القدس المحتلة

أعرب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، اليوم، عن ثقته في إمكانية أن تلعب إسرائيل دورا في عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأن يلعب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، دورا إيجابيا في المفاوضات، على أن يكون اللقاء في مدينة القدس المحتلة.

وقال رئيس أوكرانيا، في تصريحات للصحفيين اليوم، نقلتها قناة «سكاي نيوز»، إن إسرائيل يمكنها أن تقوم بدور مهم في المفاوضات ولعب دور الوسيط، وذلك عندما سأله الصحفيون عن إمكانية قيام تل أبيب بوساطة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن أي اقتراح من أي طرف أمر مرحب به.

رئيس أوكرانيا: مباحثات القدس ربما تقود إلى تفاهمات مع روسيا

وأكد «زيلينسكي» أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه لا يريد عقد أي مباحثات مع الجانب الروسي سواء في بيلاروسيا أو أوكرانيا أو روسيا، في تأكيد لرفضه السابق لإجراء المفاوضات في بيلاروسيا التي يعتبرها شريكة لموسكو في الحرب على كييف.

ويرى الرئيس الأوكراني، أن المباحثات التي ربما تقودها إسرائيل، يمكن أن تقود إلى تفاهمات مع الجانب الروسي، لافتا إلى أنه لا يريد أن يكون الأمر مجرد اجتماعات تقنية على حد تعبيره، بل لقاء على مستوى الزعماء، أي بينه وبين الرئيس بوتين.

حقيقة طلب إسرائيل من رئيس أوكرانيا قبول صفقة بوتين

ونفى الرئيس الأوكراني، أن تكون إسرائيل طلبت منه القبول بصفقة معينة من الرئيس الروسي بوتين، لإنهاء الحرب، بحسب ما نقلت صحيفة «جارديان» البريطانية اليوم.

وأكد «زيلينسكي» أن تل أبيب لم تطلب منه القبول بأي عرض روسي، عكس المزاعم التي كان كشف عنها موقع «واللا» العبري المقرب من الاستخبارات الإسرائيلية، لكنه أشار إلى أن إسرائيل يمكنها تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.

سفير إسرائيل في كييف: ينبغي المضي في هذا الاقتراح لو كان سيسهم في التسوية

من جهته، علق سفير إسرائيل لدى أوكرانيا على تصريحات الرئيس الأوكراني، وقال إن هذا الاقتراح قدم من قبل، ولو كان سيساعد في التوصل إلى تسوية، فإنه يجب المضي قدما فيه.

وتحدث الرئيس زيلنيسكي، عن نقلة في مسار المفاوضات، لكن ذلك يتزامن مع تصريحات لمسؤول في الرئاسة الفرنسية، قال لوكالة أنباء «رويترز»، إن الرئيس الروسي بوتين رفض طلبا من فرنسا وألمانيا لوقف الحرب كشرط لمفاوضات شاملة.