«واتساب» يقدم ميزة جديدة لمستخدميه.. نزل التحديث

تداول عدد كبير من مستخدمي منصّات التواصل الاجتماعي، صورا تفيد بوجود ميزة جديدة، لم تكن موجودة من قبل لمستخدمي تطبيق «واتساب»، خصوصًا بعد تحديث التطبيق بآخر إصدار له على منصات تحميل البرامج.

ميزة جديدة في واتساب

وشارك مستخدمو التطبيق، من خلال منشوراتهم على «فيس بوك» و«تويتر»، صورا توضح الميزة الجديدة المتمثلة في إمكانية تشغيل ملفات الصوت والتسجيلات الصوتية التي ترسل عبر تطبيق واتساب، في أثناء تصفح الهاتف.

تصفح واتساب دون توقف سماع التسجيلات الصوتية

وأشار عدد من المستخدمين إلى أنّ واتساب في السابق كان يفرض على المستخدمين البقاء في المحادثة دون الخروج حتى لا يتوقف التسجيل في أثناء الاستماع إليه عبر التطبيق، إلا أنّه خلال الميزة الجديدة أصبح من الممكن الخروج من المحادثة وتصفح المحادثات الأخرى دون توقف تشغيل التسجيل الصوتي، وهو ما يسمح بإمكانية القيام بالتصفح والاستماع في الوقت نفسه، ما يُسهل على المستخدمين الكثير من الأشياء منها استماع إلى شخص ومحادثة شخص آخر في الوقت نفسه.

تبادل الرسائل النصية ومزايا أخرى للتطبيق لأنظمة أندرويد وآبل

ويعمل تطبيق تبادل الرسائل النصية على إضافة العديد من المزايا الجديدة، والتي من المقرر أن تعمل على جميع الهواتف سواء أندرويد أو أبل، وتعمل الشركة على اختبار هذه المزايا قبل إطلاقها رسميًا في وقت قريب جدا، حيث دائما ما يحاول التطبيق من تحديث خدماته لتناسب سرعة وحياة المستخدمين.

كما يستهدف التطبيق إضافة عدد من الميزات من تطبيقات أخرى مثل «فيس بوك» و«إنستجرام»، حيث يعمل على إتاحة تفاعل مستخدمي التطبيق مع رسائل الآخرين بالمزيد من رموز «الإيموجي»، على غرار ما يمكن فعله في ماسنجر ومحادثات إنستجرام، حيث يضغط المستخدم على الرسالة التي يريد الرد عليها، ثم يضع التعبير المناسب، ليراه أعضاء المجموعة.

وليست هذه فقط ولكن هناك الكثير من المميزات التي يسعى التطبيق إلى إضافتها لتحقيق أكبر قدر ممكن من الراحة والرفاهية للمستخدمين.