صدفة تكشف سر «عصابة واتساب» للنصب على الراغبات في الزواج

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة بورسعيد، بسابقة تعرفها على شخص ادّعى أنّه يحمل جنسية إحدى الدول ومقيم بالخارج عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ومحادثته عبر تطبيق واتساب وإيهامها برغبته في الزواج بها، وطلب منها تحويل مبالغ مالية على عدة حسابات مقابل الإفراج عن طرد من إحدى الموانئ، أرسله لها من الخارج يحوي (هدايا – عملات أجنبية – ملابس) لإتمام الزواج، ثم طلب منها تحويل مبلغ مالي آخر، إلا أنّها ارتابت في أمره فادّعت أنّ بطاقتها غير سارية ولن تستطيع تحويل المبلغ المشار إليه، فاتفق معها على إرسال شخص لاستلام المبلغ بدائرة القسم.

ضبط المتهم

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير حال حضوره لاستلام المبلغ المالي المشار إليه، وتبيّن أنّه يحمل جنسية إحدى الدول، ومقيم بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، وبتطوير مناقشته اعترف بتكوينه تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مع آخر مقيم في الخارج، تخصص في النصب على السيدات، عقب ادعاء الأخير أنّه يحمل جنسية إحدى الدول والتواصل مع السيدات راغبي الزواج على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، والاستيلاء منهن على مبالغ مالية عقب إيهامهن بالزواج منهن.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى إحدى المجني عليهن، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة قصر النيل في محافظة القاهرة، وباستدعائها إتهمت المتهم الأول بالنصب عليها من خلال ذات الموقع المشار إليه.

ضبط شخصين روّجا عملات ورقية مقلدة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أنّ شخصين يقيمان بدائرة مركز شرطة أبنوب بأسيوط، روجا عملات ورقية مقلدة حال شراء بعض المستلزمات من أحد الأكشاك.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما «عملات ورقية مقلدة»، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على المواطنين، وأضافا بتحصلهما عليها من أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة، ولا يعلمان بياناته، مقابل مبلغ مالي، واتخذت الإجراءات القانونية.