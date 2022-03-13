خبير اقتصادي: مصر تنبأت بالأزمات الحالية ومعدلات نموها ارتفعت

قال الدكتور ناصر قلاوون، أستاذ الاقتصاد السياسي في لندن، إن البنك الدولي يحرص بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي على نمو الدول محدودة الدخل، لافتا إلى أنه خلال عامين جرى توجيه مساعدات طارئة تتمثل في لقاحات وأغذية للدول الفقيرة.

الأزمة الأوكرانية الروسية أعادت ترتيب أولويات البنك الدولي

وأوضح «قلاوون» في مداخلة عبر skype لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه يجب على البنك الدولي مساندة الاقتصاديات التي تعاني من التراجع في الإنتاجية ولديهم شعوب بحاجة للدعم، لافتا إلى أن الأزمة الأوكرانية الروسية أعادت ترتيب أولويات البنك الدولي ليعيد توجيه 3 ملايين دولار من النمو إلى علاج آثار الحرب.

الدول الصناعية مثل روسيا ستخسر ما يقرب من 7% من معدل نموها

وأشار «قلاوون» إلى أن الدول الصناعية مثل روسيا ستخسر ما يقرب من 7% من معدل نموها بسبب الحرب، وكانت الهند الأفضل ولكن تراجعت بسبب حرب روسيا مع أوكرانيا أيضا، بما يؤكد على أن الحروب تؤثر على اقتصاديات الدول بأكملها وليست دول الحرب فقط.

وأضاف «قلاوون» أن معدل التراجع في النمو أعلن بـ4% بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن هناك بعض الدول سيتراجع نموها بشكل أكبر من ذلك بكثير ومنها لبنان، وتونس التى تعاني من أزمة في الاقتصاد، مشيرا إلى أن صانع القرار المصري أيقن ذلك مبكرا ووجه معدلات النمو لاتجاهات مختلفة جعلت مصر تنتج في وقت التراجع، من خلال بنية تحتية وتصدير الغاز وتكريره وقناة السويس.

وأكد أستاذ الاقتصاد السياسي في لندن، على أن الاقتصاد المصري تحسن بشكل كبير على مستوى القارة الإفريقية وأصبح عونا للدول المجاورة محاولا دعمها للخروج من الأزمة.