عاجل.. مسؤول أوكراني: روسيا تخطط لإقامة جمهورية جديدة في خيرسون

قالت صحيفة «جارديان» البريطانية، نقلا عن وكالة أنباء «رويترز»، إن روسيا تخطط لعمل استفتاء وصفته بـ«المزيف» بهدف إنشاء جمهورية جديدة في أوكرانيا، تقول إنها مستقلة على غرار جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك.

وقال نائب رئيس المجلس المحلي في خيرسون، لـ«رويترز»، إن الجيش الروسي يريد إنشاء جمهورية منشقة جديدة في أوكرانيا، بعد سيطرة القوات الروسية على خيرسون الأسبوع الماضي.

وتكتسب خيرسون، أهمية كبيرة واستراتيجية، إذ وصفت سيطرة الجيش الروسي عليها الأسبوع الماضي، بأنها أكبر نصر استراتيجي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي.