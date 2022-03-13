بُن بلا نكهة حرب.. أولى الشركات المحلية ترفع شعار «لا لغلاء الأسعار»

بادرت بعض شركات المواد الغذائية في مصر بالإعلان عن رفضها الاستجابة للضغوط العالمية التي فرضتها ظروف الحرب بين روسيا وأوكرانيا برفع أسعار منتجاتها، حيث ترتب على التوترات السياسية موجة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة انقطاع الإمدادات واضطراب سلاسل التوريد.

شركة بُن تبادر بتخفيف ارتفاع الأسعار: «لا للغلاء»

وكشف بيان صادر عن إحدى شركات البن الشهيرة في مصر، عن نيتها عدم زيادة أسعار منتجاتها، مساهمةً منها في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدةً حرصها على مواجهة الأزمة الحالية بتوفير أية كمية من السلع التي تعرضها، وفقاً لمتطلبات واحتياجات السوق المحلية.

وتابعت الشركة في بيانها، أنَّ ذلك يأتي انطلاقاً من دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع المصري، ومشاركة المواطن في الأعباء الطارئة، رغبةً منها في الحد من عمق أزمة زيادة أسعار السلع التموينية، خاصة مع اشتداد أزمة التضخم العالمية.

في الوقت نفسه، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، حرصها توفير جميع السلع الأساسية المدرجة على بطاقات التموين للمواطنين، للوفاء باحتياجاتهم ومواجهة نقص المعروض.

وتابعت الوزارة: «تم توفير جميع السلع التموينية دون تغيير، مع انتظام ضخ كميات وفيرة يومياً بجميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وتوفير مخزون استراتيجي كافي لأشهر عديدة مقبلة».

التموين تستعد بتخفيضات 25%في معارض «أهلاً رمضان»

يشار إلى قرب إطلاق معرض أهلا رمضان، بنهاية الأسبوع المقبل بالمحافظات، يليها القاهرة الكبرى، بغرض توفير السلع الأساسية للمواطنين بتخفيضات تصل لـ 25%.

كما سيستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان المبارك، والذي سيتخلله حملات تفتيش يومية من الجهات الرقابية التابعة لوزارة التموين، لمراجعة وتنظيم عمل المنافذ والمخازن، والتأكد من توفيرها جميع أنواع السلع، ومنع التلاعب في الأسعار والاحتكار.