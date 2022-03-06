المصيلحي: نسب صرف السلع التموينية عن شهر مارس تصل إلى 30%

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، تقريرا من رئيسي شركتي الجملة «العامة – ‏المصرية»، بشأن نسب صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم، حيث أفاد التقرير بوصول ‏نسب الصرف إلى 30%، وتوافر 27 سلعة ‏بمخازن الشركتين والتي تصل إلى نحو 1500 مخزن، فضلا عن ضخ يومي من السلع الاستراتيجية لمنافذ الصرف التي تصل ‏عددها إلى 40 ألف منفذ بنحو 4 آلاف طن سكر / يوم، و3 ‏آلاف طن زيت / يوم مناصفة بين العبوة زنة لتر والعبوة ‏زنة 800 جرام، و1000 طن مكرونة يومي.

صرف السلع التموينية

وأوضح التقرير الوارد من شركتي الجملة «العامة – ‏المصرية»، أنّ الوزارة تضخ الأرز بشكل يومي، فضلا عن السلع الأخرى، التي تتنوع بين مساحيق الغسيل والسمن النباتي ‏وأغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع، حيث وفرت الوزارة كل احتياجات المواطن من ‏السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية، جنبا إلى جنب مع ‏‏30 ألف بقالي تمويني ومنافذ جمعيتي.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، معاون وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، إنّ المجمعات الاستهلاكية يتوافر بها جميع الأصناف من السلع، التي تتنوع بين اللحوم ‏والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة، وغيرها من ‏السلع الأخرى بتخفيضات تصل لنحو 30%.

ميكنة المجمعات الاستهلاكية

ولفت إلى توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى رؤساء الشركات، ‏بالضخ اليومي للسلع بنسب كبيرة خلال تلك الفترة وبزيادة ‏التخفيضات أيضا، مضيفا أنّ ميكنة المجمعات الاستهلاكية ‏سمحت بمتابعة المنصرف والوارد من السلع إلى المجمعات ‏الاستهلاكية، ومعرفة السلع وحالة توافرها، والتدخل في أي لحظة ‏لضخ السلع التي يكُثر المواطن شرائها هذه الفترة. ‏