المصيلحي: نسب صرف السلع التموينية عن شهر مارس تصل إلى 30%
توفير 27 سلعة لصرفها لمستفيدي الدعم بمنافذ الصرف
كتب:
الوطن
02:05 م | الأحد 06 مارس 2022
السلع التموينية
تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من رئيسي شركتي الجملة «العامة – المصرية»، بشأن نسب صرف السلع التموينية على بطاقة الدعم، حيث أفاد التقرير بوصول نسب الصرف إلى 30%، وتوافر 27 سلعة بمخازن الشركتين والتي تصل إلى نحو 1500 مخزن، فضلا عن ضخ يومي من السلع الاستراتيجية لمنافذ الصرف التي تصل عددها إلى 40 ألف منفذ بنحو 4 آلاف طن سكر / يوم، و3 آلاف طن زيت / يوم مناصفة بين العبوة زنة لتر والعبوة زنة 800 جرام، و1000 طن مكرونة يومي.
صرف السلع التموينية
وأوضح التقرير الوارد من شركتي الجملة «العامة – المصرية»، أنّ الوزارة تضخ الأرز بشكل يومي، فضلا عن السلع الأخرى، التي تتنوع بين مساحيق الغسيل والسمن النباتي وأغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع، حيث وفرت الوزارة كل احتياجات المواطن من السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية، جنبا إلى جنب مع 30 ألف بقالي تمويني ومنافذ جمعيتي.
وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ المجمعات الاستهلاكية يتوافر بها جميع الأصناف من السلع، التي تتنوع بين اللحوم والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة، وغيرها من السلع الأخرى بتخفيضات تصل لنحو 30%.
ميكنة المجمعات الاستهلاكية
ولفت إلى توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى رؤساء الشركات، بالضخ اليومي للسلع بنسب كبيرة خلال تلك الفترة وبزيادة التخفيضات أيضا، مضيفا أنّ ميكنة المجمعات الاستهلاكية سمحت بمتابعة المنصرف والوارد من السلع إلى المجمعات الاستهلاكية، ومعرفة السلع وحالة توافرها، والتدخل في أي لحظة لضخ السلع التي يكُثر المواطن شرائها هذه الفترة.