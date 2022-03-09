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العراق والإمارات يهبطان بأسعار النفط 17%

كتب:

محمد الدعدع
09:59 م | الأربعاء 09 مارس 2022
أسعا النفط

أسعا النفط

تراجعت أسعار النفط بما يصل إلى 17%، بعد أن ذكرت تقارير إعلامية أن منتجي أوبك، الإمارات والعراق، قالا إنهما سيدعمان زيادة الإنتاج، ما قد يعوض بعض اضطرابات الإمدادات الناجمة عن العقوبات على النفط الروسي بعد غزوها أوكرانيا.

عمليات بيع حادة تهبط بأسعار النفط

ونزل خام برنت، أكثر من 17% أو 22 دولارا أمريكيا، ليبلغ أدنى مستوى في الجلسة عند 105.60 دولار خلال عمليات بيع حادة، واستعاد الخام القياسي بعض الخسائر بحلول الساعة 1:03 مساءً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة لينخفض ​​13.29 دولارًا أو 10.4% إلى 114.69 دولارًا للبرميل، ونزل الخام الأمريكي 12.01 دولار أو 9.7% إلى 111.69 دولار.

العراق مستعد لزيادة الإنتاج إذا طلبت أوبك

وصلت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في الجلسة، بعد أن استشهد متداولون بتقارير إعلامية عن وزير عراقي، يقول إن بلاده مستعدة لزيادة الإنتاج إذا طلبت أوبك + ذلك. 

الإمارات تفضل زيادة الإنتاج

وكانت الفايننشال تايمز قد ذكرت في وقت سابق أن يوسف العتيبة، سفير الإمارات في واشنطن، قال إن بلاده تفضل زيادة الإنتاج. 

وقال بوب يوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو: «هذا ليس شيئًا، ربما يمكنهم جلب 800 ألف برميل إلى السوق بسرعة كبيرة، حتى على الفور، ما يجعلنا نصل إلى سبع الطريق لاستبدال الإمدادات الروسية».

وشهدت أسعار النفط تراجع مفاجئ، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ورجح المحللون إلى أن هذا التراجع قد يكون ناتج عن عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات التي سجلها النفط خلال شهر مارس، وهي ارتفاعات لم نشهدها منذ عام الأزمة المالية في 2008. 

خام برنت يتراجع 14.13%

ويتداول خام برنت في وقت كتابة التقرير عند مستوى 109.9 دولار للبرميل متراجع بنحو 14.13%، فيما سجل خام غرب تكساس تراجع نسبته 12.89% إلى 107.76 دولار للبرميل

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.