طرح لحوم طازجة بأسعار مخفضة بمجمعات جنوب سيناء.. الكيلو بـ95 جنيها

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه شدد على ضرورة شن حملات موسعة في كل المدن لضبط الأسعار، ومراقبة الأسواق، وإحالة أي مخالفة إلى جهات التحقيق، لمنع انتشار غلاء الأسعار ومحاربة جشع بعض التجار.

وقال المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مديرية تموين جنوب سيناء شنت نحو 15 حملة بكل المدن، وحررت نحو 50 محضرا لبعض النجار والمحال، مشيرا إلى أن المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة توفر السلع التي يحتاجها المواطن بأسعار مناسبة للجميع.

لحوم طازجة

وأكد اللواء خالد فودة، أن وزارة التموين طرحت 12 عجلا من العجول السودانية في المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة في كل مدن المحافظة، وتباع للمواطنين بسعار 95 جنيها للكيلو.

وأوضح «فودة»، أنه تم توزيع 2.5 طن لحوم طازجة على كل المدن، وتوزع تحت إشراف مديرية التموين بجنوب سيناء لضمان عدالة التوزيع، وأن يحصل أكبر عدد من المواطنين على هذه اللحوم التي تقل أسعرها عن السوق بنحو 70 جنيها.

وقدم المحافظ الشكر إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، واللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، على دعم جنوب سيناء باللحوم السودانية وكل السلع التموينية التي يحتاجها أبناء المحافظة.

وأضاف أن وزير التموين وجه بضرورة توفير السلع الاستراتيجية في كل المحافظات، للقضاء علي جشع التجار وارتفاع أسعار بعض السلع دون مبرر.

أهلا رمضان

من جانبه، قال المهندس سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين بمحافظة جنوب سيناء، أنه زار المجمعات الاستهلاكية والجمعيات التابعة لشركة الجملة برفقة إبراهيم الحارون وكيل المديرية، للمرور على المنافذ التي تبيع السلع التموينية للمواطنين، موضحا أن المجمعات الاستهلاكية مزودة بكل ما يحتاجه المواطن من زيت وسكر ومكرونة وارز وبالأسعار القديمة دون زيادة.

وتابع أنه جري تنظيم حملات علي الأسواق والمحال التجارية وتحرير محاضر لعدد من التجار المخالفين، مؤكدا أن الدكتور علي المصيلحي شدد على استمرار الحملات لردع المخالفين وتطبيق القانون لمنع استغلال المواطن.