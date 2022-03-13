طقس أسيوط اليوم.. بارد نهارا ونشاط للرياح والعظمى 21 درجة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في أسيوط، اليوم الأحد، حيث تشهد المحافظة ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، مقارنة بالأمس، ورغم ذلك يميل الطقس إلى البرودة، مع نشاط زائد للرياح في معظم الأنحاء.

حالة الطقس في أسيوط

وتسجل درجة الحرارة الكبرى بالمحافظة 21 درجة مئوية، والصغرى 7 درجات مئوية، فيما نسبة درجة الرطوبة 33%، مع وجود مؤشرات ضعيفة لسقوط الأمطار بنسبة 31%، ونشاط زائد للرياح.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، واحتمال لهبوب الرياح المحملة بالأتربة.

وقالت الهيئة، إنه من المتوقع أن يسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا شديد البرودة ليلا، حيث تسجل القاهرة 17 درجة مئوية فى درجة الحرارة العظمى، كما توقعت أن يسود طقس بارد على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشرقية نهارا، شديد البرودة ليلا.

تحذير قائدي المركبات

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح الخماسينية، وذلك على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما وجهت الهيئة تحذيراتها لقائدي السيارات والمركبات الثقيلة من تجاوز وزيادة السرعة المقررة على الطرق السريعة، تجنبا لوقوع أي حوادث على الطريق، وطالبت المواطنين بعدم تخفيف الملابس تحسبا لتغيرات الطقس المناخية وذلك لحين استقراره.