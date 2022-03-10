طقس البحيرة اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح المحملة بالأتربة

تشهد محافظة البحيرة اليوم الخميس، طقسا غير مستقر مع هبوب الرياح المحملة بالأتربة والرمال على مختلف المدن والمراكز، وسط انخفاض في درجات الحرارة، وذلك عقب موجة من الطقس المعتدل خلال الأيام الماضية، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية بأن يسود المحافظات طقس مستقر وارتفاع لدرجات الحرارة.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الطقس السيئ، حيث وجه بنشر المعدات التي بلغ عددها 1260 معدة وتطهير البالوعات لاستيعاب مياه الأمطار، كما شدد على ضرورة صيانة أعمدة الإنارة وأسلاك الكهرباء.

ووجه محافظ البحيرة بمتابعة المنازل الآيلة للسقوط والمعديات النهرية في شتى المدن والمراكز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، لا سيما مع هبوب الرياح الشديدة.

استعدادات فصل الشتاء

كما شهدت المحافظة استعدادات مكثفة قبل بداية فصل الشتاء، حيث تم الدفع بعدد من المعدات، وتنفيذ نموذج محاكاة لعمل المعدات وصفايات الصرف الصحي بمختلف المدن والمراكز، لا سيما في المدن الساحلية إدكو ورشيد والمحمودية، وشدد المحافظ على عقد غرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية وربطها بالغرفة الرئيسية في ديوان عام المحافظة، لسرعة تلقي الشكاوى حول الأمطار ورفعها أولا بأول.

توقعات هيئة الأرصاد

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، انخفاضا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة يشهد نشاطا للرياح، وطقس غائم جزئياً، وفرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30 : 40%) تقريباً.

درجات الحرارة

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه (2 : 3) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية وجنوبية غربية، وسجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى 18 درجة مئوية وبلغت الصغرى 11 درجة.