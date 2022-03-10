طقس الإسكندرية اليوم.. نشاط للرياح وأمطار خفيفة وانخفاض درجات الحرارة

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، طقس غائم جزئيا وتساقط الأمطار الخفيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم، مع توقعات بتجدد سقوط الأمطار على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40% تقريبا، إضافة إلى نشاط سرعة الرياح حيث تصل سرعتها من 50 إلى 60 كم / ساعة، وارتفاع موج البحر المتوسط من 2.5 لـ 3 أمتار.

طقس الإسكندرية اليوم الخميس

ويسود طقس متقلب غير مستقر في الإسكندرية، اليوم، إذ تشهد غيوما جزئية، مع اختفاء أشعة الشمس بسبب نشاط شديد في سرعة الرياح، فيما بلغت درجة الحرارة 17 درجة مئوية، ووصلت حركة الرياح إلى 40 كم في الساعة، ونسبة الرطوبة إلى 64%، مع توقعات بسقوط الأمطار بنسبة تصل إلى 30% على بعض الأحياء.

الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى، تحسبا لسقوط الأمطار على المدينة، حيث تم نشر السيارات والبدلات اعتبارا من صباح اليوم و لحين انتهاء حالة عدم الاستقرار، كما تستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب محطات الرفع وأعمال رفع الكفاءة، مع توقف الإجازات والراحات وتواجد القيادات أو نوابهم على مدار الساعة.

وأضاف «نافع» في تصريحات لـ«الوطن»، إن محافظة الإسكندرية طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية تشهد نشاط للرياح مع بدء سقوط أمطار خفيفة، وتزيد شدتها تدريجيا لتكون متوسطة الشدة مع دخول فترات الليل، مؤكدًا على استمرار غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وكذلك على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات.